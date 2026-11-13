Дженсен Хуанг ушёл из Nvidia: кто возглавил компанию и что будет дальше Оглавление Кто возглавил Nvidia после ухода Дженсена Хуанга Кто такая Колетт Кресс — временный генеральный директор Nvidia Кто такой Харви Джонс и какую должность он получил Почему Дженсен Хуанг покинул Nvidia Назначен ли постоянный новый глава Nvidia Что будет с Nvidia после смены руководства Что известно о расследованиях вокруг Nvidia Частые вопросы об отставке Хуанга и новых назначениях Дженсен Хуанг ушёл из Nvidia: кто стал новым главой Кто теперь руководит Nvidia, кто такие Кресс и Джонс, что будет дальше. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дженсен Хуанг покинул Nvidia. Временно компанию возглавила Колетт Кресс, председателем совета стал Харви Джонс. Почему произошла отставка и что дальше. Nvidia официально подтвердила отставку своего основателя. Кто такая Колетт Кресс, какую должность получил Харви Джонс и когда выберут постоянного CEO.

Дженсен Хуанг больше не руководит Nvidia. Совет директоров принял его отставку 11 ноября 2026 года, а 12 ноября компания официально объявила о кадровых изменениях. Временным генеральным директором назначена финансовый директор Колетт Кресс, председателем совета директоров впервые стал Харви Джонс. Постоянного преемника пока ищут. Это следует из документа Nvidia для SEC и официального заявления компании.

Кто возглавил Nvidia после ухода Дженсена Хуанга

После ухода основателя корпорация разделила функции операционного управления и руководства советом директоров. Кресс исполняет обязанности CEO и одновременно остаётся финансовым директором. Джонс возглавил совет директоров — это новая для Nvidia должность.

Временный генеральный директор — Колетт Кресс — сохраняет должности финансового директора и исполнительного вице-президента.

Председатель совета директоров — Харви Джонс — входит в совет с 1993 года; стал первым председателем совета.

Постоянный генеральный директор — не назначен — совет рассматривает внутренних и внешних кандидатов.

Отставка Хуанга вступила в силу немедленно: он также покинул пост президента Nvidia и совет директоров. При этом компания не объявляла, что Кресс получила должность генерального директора на постоянной основе.

Кто такая Колетт Кресс — временный генеральный директор Nvidia

Колетт Кресс работает в Nvidia с сентября 2013 года. Она руководила финансовым подразделением в период стремительного роста бизнеса видеокарт, ускорителей вычислений и инфраструктуры искусственного интеллекта. До Nvidia Кресс почти 25 лет занимала финансовые должности в технологических компаниях, включая Cisco и Microsoft.

Колетт Кресс — финансовый директор Nvidia, назначенная временно исполняющей обязанности генерального директора компании после ухода Дженсена Хуанга в ноябре 2026 года. Фото © Nvidia/ROPI via ZUMA Press

По данным Nvidia, Кресс продолжит выполнять обязанности финансового директора даже после перехода на временный пост CEO. Такое решение позволяет компании сохранить преемственность финансового управления, пока совет выбирает постоянного руководителя.

В первом обращении к сотрудникам Кресс заявила о доверии команде и необходимости продолжать работу с клиентами и партнёрами. По данным Reuters, на 18 ноября в 09:00 по тихоокеанскому времени — 20:00 мск — запланирована общая встреча руководства Nvidia с сотрудниками.

Кто такой Харви Джонс и какую должность он получил

Харви Джонс стал первым председателем совета директоров Nvidia. В совет компании он входит с момента её основания в 1993 году. По документу SEC, с 2004 года Джонс управляет семейной инвестиционной структурой Square Wave Ventures. Ранее он занимал руководящие должности в технологической компании Synopsys.

В пресс-релизе Джонс выразил доверие Кресс и действующей команде менеджеров. По его словам, совет рассчитывает на продолжение обязательств перед клиентами и сохранение технологического курса Nvidia. Это позиция руководства компании, а не гарантия отсутствия рисков.

Почему Дженсен Хуанг покинул Nvidia

В официальном сообщении Nvidia не названа причина отставки. Компания лишь подтвердила решение совета директоров и новые назначения. До этого американские СМИ сообщали о разбирательствах вокруг личных отношений Хуанга и возможных рисков корпоративной безопасности. Эти публикации совпали по времени с кадровыми изменениями, но само официальное объявление не устанавливает прямую причинно-следственную связь.

Колетт Кресс стала временным CEO, а Харви Джонс — председателем совета директоров. Полная хронология отставки Дженсена Хуанга с рассказом о предшествовавших ей проверках опубликована в обзоре Life.ru.

Дженсен Хуанг покинул Nvidia: причины отставки и новое руководство. Фото © ТАСС / Chiang Ying-ying / АР

Назначен ли постоянный новый глава Nvidia

Нет. По состоянию на 13 ноября постоянный CEO не назначен. Совет директоров приступил к поиску преемника и намерен рассматривать как сотрудников компании, так и кандидатов со стороны. Срок завершения поиска официально не объявлен.

Кресс занимает должность с уточнением «временно исполняющая обязанности»; Джонс — председатель совета директоров, а не второй генеральный директор. Это принципиальное различие для сообщений о смене руководства компании.

Что будет с Nvidia после смены руководства

Ближайшая подтверждённая дата — 17 ноября 2026 года: Nvidia планирует представить финансовые результаты третьего квартала 2027 финансового года и провести конференц-звонок с инвесторами. Ещё одна дата — 18 ноября, когда, по данным Reuters, Кресс собирается встретиться с сотрудниками.

Совет директоров заявил, что рассчитывает продолжить исполнение обязательств перед заказчиками и реализацию технологических планов без перерывов. Каким окажется влияние ухода Хуанга на финансовые результаты, по состоянию на 13 ноября установить невозможно.

Инвесторы уже отреагировали на кадровый кризис падением котировок. Life.ru ранее рассказывал, как изменились акции Nvidia после сообщений об отставке Хуанга. Изменения цен за разные торговые сессии не следует смешивать: показатели предварительных торгов и закрытия основной сессии отличаются.

Что известно о расследованиях вокруг Nvidia

Параллельно с корпоративным кризисом продолжается внимание к вопросам безопасности, поставок технологий и антимонопольного законодательства. Об отдельных направлениях проверок Life.ru рассказывал в материале о расследованиях Минюста США. При этом наличие расследования само по себе не доказывает совершения правонарушения.

Частые вопросы об отставке Хуанга и новых назначениях

Дженсен Хуанг действительно ушёл из Nvidia?

Да. Совет директоров принял его отставку с постов президента, генерального директора и члена совета 11 ноября 2026 года; Nvidia публично сообщила об этом 12 ноября.

Кто сейчас генеральный директор Nvidia?

Временно обязанности CEO исполняет Колетт Кресс. Одновременно она остаётся финансовым директором и исполнительным вице-президентом компании.

Кто такой Харви Джонс?

Харви Джонс — первый председатель совета директоров Nvidia. Он является членом совета с 1993 года.

Кого назначили постоянным преемником Дженсена Хуанга?

Никого. По состоянию на 13 ноября 2026 года Nvidia ищет постоянного CEO среди внутренних и внешних кандидатов.

Почему Дженсен Хуанг покинул Nvidia?

Официальный пресс-релиз не содержит объяснения причины. До отставки СМИ сообщали о расследованиях и скандале вокруг личных отношений Хуанга, но формулировать их как доказанную причину решения совета нельзя.

Когда Nvidia объявит финансовые результаты?

Отчёт за третий квартал 2027 финансового года запланирован на 17 ноября 2026 года по времени США.

Ранее Life.ru сообщал о резком падении акций Nvidia на фоне расследования вокруг Дженсена Хуанга. Уже 9 ноября котировки компании просели примерно на 4,7% в ходе торгов, а инвесторы начали опасаться возможной смены руководства.

Авторы Наталья Демьянова