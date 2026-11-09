Акции американского производителя чипов Nvidia резко подешевели на бирже NASDAQ на фоне скандала вокруг генерального директора Дженсена Хуанга. В ходе торгов 9 ноября стоимость бумаг опускалась до 177,82 доллара, что примерно на 4,7% ниже уровня предыдущего закрытия.

Причиной беспокойства инвесторов стало расследование, которое совет директоров Nvidia начал после сообщений о возможном интересе китайской разведки к главе компании. Как пишет The Wall Street Journal, участники рынка опасаются, что скандал может закончиться отставкой Хуанга.

Кроме того, ситуация способна привлечь дополнительное внимание американских властей к поставкам передовых чипов в Китай. Nvidia занимает важное место на рынке процессоров для искусственного интеллекта, а её руководитель неоднократно выступал за сохранение доступа к китайскому рынку.

Поводом для скандала стало расследование The New York Times. По данным газеты, Дженсен Хуанг состоял в близких отношениях с предпринимательницей Элис Хуан, ранее работавшей в сингапурской компании Megaspeed. Американские спецслужбы подозревают женщину в передаче информации китайским государственным структурам. Эти обвинения пока не доказаны.

Сам руководитель Nvidia признал, что изменил супруге, и извинился перед семьёй и сотрудниками. При этом компания объявила о независимой проверке возможной деятельности иностранных спецслужб в окружении Хуанга.

Котировки производителя чипов отреагировали на сообщения о проверке и риске смены руководства. Как скандал вокруг Хуанга повлиял на Nvidia — в материале с полной хронологией.

Ранее Life.ru сообщал о начале независимого расследования в Nvidia после сообщений о возможной операции китайской разведки против Дженсена Хуанга. Компания заявила, что пока не обнаружила признаков утечки секретных данных. Сам Хуанг пообещал сотрудничать с проверкой и продолжить руководить корпорацией.