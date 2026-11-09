Американский миллиардер Илон Маск публично поддержал генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, оказавшегося в центре скандала из-за предполагаемых связей с китайской разведкой. Предприниматель согласился с мнением, что руководитель технологического гиганта совершил серьёзную ошибку, но не действовал со злым умыслом.

Поводом стала публикация в социальной сети X, автор которой назвал Хуанга одним из величайших предпринимателей своего поколения. При этом он признал, что глава Nvidia поступил крайне глупо, однако подчеркнул важность его работы для американской индустрии искусственного интеллекта.

«Я согласен», — коротко отреагировал Маск на публикацию.

Скандал разгорелся после расследования The New York Times. По информации издания, глава Nvidia поддерживал близкие отношения с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в передаче информации китайским государственным структурам. Женщина ранее занимала руководящую должность в сингапурской компании Megaspeed, работавшей с американским производителем чипов.

Поддержка предпринимателя прозвучала на фоне публичного разбирательства. Как развивался скандал вокруг Дженсена Хуанга — в хронологии Life.ru.