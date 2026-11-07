Илон Маск пообещал вернуть парализованным возможность ходить с помощью Neuralink
Маск заявил, что Neuralink позволит парализованным снова ходить и двигать руками
Обложка © ТАСС / АР / Julia Demaree Nikhinson
Илон Маск заявил, что в ближайшие годы технологии Neuralink позволят парализованным людям снова ходить и пользоваться руками. По словам предпринимателя, разрабатываемые компанией мозговые импланты смогут помочь восстановить утраченные двигательные функции. Об этом миллиардер написал в социальной сети X.
«В грядущие годы Neuralink позволит людям снова ходить и пользоваться руками», — сообщил Маск.
Компания Neuralink, основанная предпринимателем в 2016 году, занимается созданием нейроинтерфейсов, которые соединяют человеческий мозг с электронными устройствами. Специальный чип вживляется в мозг, считывает нейронную активность и преобразует её в команды для компьютера или другого оборудования.
Технология уже позволяет некоторым участникам испытаний управлять курсором, пользоваться цифровыми устройствами и даже двигать роботизированной рукой без физических движений собственных конечностей.
Первые испытания имплантов Neuralink на людях начались в 2024 году. Согласно опубликованным компанией данным, к январю 2026 года в её клинических исследованиях участвовал 21 человек по всему миру. Разработчики продолжают совершенствовать устройства и изучать возможности их применения для помощи людям с тяжёлыми нарушениями двигательных функций.
Ранее Life.ru рассказывал о пациенте Neuralink, который смог произнести фразу «Я люблю тебя» с помощью мозгового импланта. Мужчина утратил способность говорить, но экспериментальная система распознала связанные с речью сигналы его мозга и преобразовала их в синтезированный голос. Трогательный момент общения пациента с близким человеком компания показала на видео.
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