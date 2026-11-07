Илон Маск заявил, что в ближайшие годы технологии Neuralink позволят парализованным людям снова ходить и пользоваться руками. По словам предпринимателя, разрабатываемые компанией мозговые импланты смогут помочь восстановить утраченные двигательные функции. Об этом миллиардер написал в социальной сети X.

«В грядущие годы Neuralink позволит людям снова ходить и пользоваться руками», — сообщил Маск.

Компания Neuralink, основанная предпринимателем в 2016 году, занимается созданием нейроинтерфейсов, которые соединяют человеческий мозг с электронными устройствами. Специальный чип вживляется в мозг, считывает нейронную активность и преобразует её в команды для компьютера или другого оборудования.

Технология уже позволяет некоторым участникам испытаний управлять курсором, пользоваться цифровыми устройствами и даже двигать роботизированной рукой без физических движений собственных конечностей.

Первые испытания имплантов Neuralink на людях начались в 2024 году. Согласно опубликованным компанией данным, к январю 2026 года в её клинических исследованиях участвовал 21 человек по всему миру. Разработчики продолжают совершенствовать устройства и изучать возможности их применения для помощи людям с тяжёлыми нарушениями двигательных функций.

Ранее Life.ru рассказывал о пациенте Neuralink, который смог произнести фразу «Я люблю тебя» с помощью мозгового импланта. Мужчина утратил способность говорить, но экспериментальная система распознала связанные с речью сигналы его мозга и преобразовала их в синтезированный голос. Трогательный момент общения пациента с близким человеком компания показала на видео.