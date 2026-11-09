Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг признался в супружеской измене и попросил прощения у своей семьи и сотрудников компании. Личное заявление прозвучало на фоне скандала вокруг его предполагаемой связи с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Текст обращения опубликовало издание Axios.

«Я изменил своей жене. Моими поступками я причинил боль ей и нашим детям. Моему поведению нет оправдания», — говорится в письме Хуанга.

Руководитель Nvidia признал ответственность за произошедшее и выразил надежду, что со временем сможет вернуть доверие близких. Он также извинился перед коллегами, советом директоров, деловыми партнёрами и акционерами компании.

Поводом для скандала стали публикации The New York Times о китайской предпринимательнице Элис Хуанг. По информации газеты, американская разведка считает её источником сведений для государственных структур КНР. Женщина поддерживала близкие отношения с главой Nvidia.

Совет директоров корпорации объявил о независимом расследовании возможного иностранного вмешательства. При этом в компании подчеркнули, что пока не видят оснований считать коммерческие секреты Nvidia или национальную безопасность США скомпрометированными.

Сам Хуанг пообещал содействовать проверке и продолжить работу. Представитель компании Джон Риццо подтвердил, что генеральный директор не собирается покидать свой пост, а происходящее не должно нарушить деятельность Nvidia.

После признания предпринимателя возникли вопросы о корпоративной безопасности и проверке сообщений СМИ. Подробности о том, что известно о скандале вокруг главы Nvidia, и хронология дальнейших событий — в обзоре Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, что Apple обошла Nvidia по рыночной капитализации и вновь стала самой дорогой компанией мира. На конец октября стоимость производителя iPhone достигла $5,03 трлн, тогда как Nvidia оценивалась в $4,93 трлн. Аналитики связывали перемены на фондовом рынке с растущими сомнениями инвесторов в перспективах вложений в искусственный интеллект.