Американская корпорация Nvidia начала независимое расследование после сообщений о возможном проникновении китайской разведки в окружение её генерального директора Дженсена Хуанга. При этом руководитель компании намерен сохранить свою должность, несмотря на разгоревшийся скандал, сообщает Axios.

«Совет директоров Nvidia начинает независимое расследование в связи с недавними сообщениями о том, что основатель и генеральный директор компании Дженсен Хуанг стал целью операции иностранной разведки», — говорится в заявлении корпорации.

Поводом для проверки стали публикации The New York Times. По данным издания, американские спецслужбы заподозрили китайскую предпринимательницу Элис Хуанг, поддерживавшую тесные контакты с руководителем Nvidia, в передаче информации Пекину. Женщину связывали с сингапурской компанией Megaspeed, закупавшей американские процессоры для искусственного интеллекта.

В совете директоров Nvidia подчеркнули, что пока не видят оснований считать, что государственная безопасность США или коммерческие секреты корпорации оказались под угрозой. При этом компания намерена изучить имеющиеся сведения. Сам Хуанг поддержал расследование и пообещал содействовать проверке.

Позднее Axios сообщил, что глава Nvidia в письме сотрудникам признал внебрачные отношения с женщиной, которую американские СМИ подозревают в связях с китайской разведкой. Хуанг принёс извинения семье и коллегам, взяв на себя ответственность за произошедшее.

Однако уходить с поста генерального директора бизнесмен не собирается. Представитель Nvidia Джон Риццо заверил, что происходящее не повлияет на работу компании. По его словам, Хуанг продолжит руководить корпорацией без каких-либо перерывов.

После первых сообщений о расследовании Nvidia появилась подробная хронология расследования вокруг Дженсена Хуанга — с датами, реакцией компании и последующими кадровыми решениями.

Ранее Life.ru рассказывал, что Nvidia и AMD договорились перечислять американским властям 15% выручки от поставок определённых чипов в Китай. В обмен производители получили разрешение на экспорт своей продукции, включая процессоры Nvidia H20 и AMD MI308. Эта договорённость стала частью споров Вашингтона и Пекина вокруг доступа китайских компаний к передовым технологиям искусственного интеллекта.