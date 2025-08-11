«Беспрецедентно!» Трамп обложил гигантским налогом крупнейшие компании за поставку чипов в Китай

Крупнейшие производители полупроводников Nvidia и AMD договорились с американскими властями о перечислении 15% от выручки за поставки передовых чипов в Китай в обмен на разрешение экспортировать свою продукцию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя администрации США.

Речь идёт о доходах от продаж чипов H20 производства Nvidia и MI308 от AMD. По данным источника, власти пока не определились с тем, как будут расходоваться эти средства. Эксперты отмечают, что подобная практика является беспрецедентной – ранее американские компании никогда не соглашались делиться частью выручки для получения экспортных лицензий.

Трамп неоднократно заявлял о намерении США сохранить первенство в области ИИ-технологий и производства полупроводников, называя свою страну мировым лидером в этой сфере, который якобы опережает Китай. В январе Министерство торговли США ввело новые ограничения на экспорт передовых чипов и ИИ-моделей, мотивируя это соображениями национальной безопасности. Китайская сторона раскритиковала эти меры.

Торговые отношения между Китаем и США остаются напряжёнными. После введения Вашингтоном в феврале 10-процентных пошлин на китайские товары с последующим повышением до 20%, а затем и до 145%, стороны вступили в полномасштабную торговую конфронтацию. Китай ответил аналогичными мерами, доведя пошлины на американские товары до 125%. В мае страны договорились о временном снижении тарифов до 10% сроком на 90 дней. Однако Китай сохранил дополнительные 20-процентные пошлины, введённые ранее в рамках борьбы с торговлей фентанилом. К лету стороны вновь обменялись обвинениями в нарушении договорённостей.