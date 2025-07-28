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Регион
28 июля, 04:54

Китай и США могут продлить перемирие в торговой войне на 90 дней

SCMP: Китай и США вновь отложат введение новых пошлин на 90 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Linscott

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Linscott

Китай и США планируют продлить тарифную паузу на торговых переговорах в Швеции ещё на 90 дней. Об этом сообщило агентство South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на информированные источники.

«Ожидается, что Пекин и Вашингтон продлят тарифное перемирие ещё на три месяца на торговых переговорах в Стокгольме», — говорится в публикации агентства.

SCMP отмечает, что, несмотря на продление паузы, значительного прогресса в достижении компромисса не ожидается. Стороны продолжают занимать принципиальные позиции по ключевым вопросам торговли.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о близости заключения торгового соглашения с Китаем. Во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он отметил, что США уже достигли определённых договорённостей с Китаем. При этом Трамп подчеркнул, что исход переговоров остаётся неопределённым и зависит от дальнейшего развития событий.

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Антон Голыбин
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