Китай и США могут продлить перемирие в торговой войне на 90 дней

Китай и США планируют продлить тарифную паузу на торговых переговорах в Швеции ещё на 90 дней. Об этом сообщило агентство South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на информированные источники.

«Ожидается, что Пекин и Вашингтон продлят тарифное перемирие ещё на три месяца на торговых переговорах в Стокгольме», — говорится в публикации агентства.

SCMP отмечает, что, несмотря на продление паузы, значительного прогресса в достижении компромисса не ожидается. Стороны продолжают занимать принципиальные позиции по ключевым вопросам торговли.