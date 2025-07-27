Трамп заверил, что США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем

Американские власти допускают заключение торгового соглашения с Китаем, что может произойти уже в ближайшее время. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Как вам известно, мы только что заключили соглашение с Японией, и мы очень близки к сделке с Китаем. По сути, мы уже достигли определённой договорённости с Китаем, но посмотрим, как всё будет развиваться дальше», — уточнил американский лидер.