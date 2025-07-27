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27 июля, 17:28

Трамп заверил, что США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Американские власти допускают заключение торгового соглашения с Китаем, что может произойти уже в ближайшее время. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Как вам известно, мы только что заключили соглашение с Японией, и мы очень близки к сделке с Китаем. По сути, мы уже достигли определённой договорённости с Китаем, но посмотрим, как всё будет развиваться дальше», — уточнил американский лидер.

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Ранее президент США заявил о планах введения дополнительных торговых тарифов в размере 10% для стран, поддерживающих «антиамериканскую» политику БРИКС. Кроме того, он сообщил, что с 7 июля Америка начнёт процесс уведомления других государств о введении пошлин и заключении торговых соглашений. Представитель МИД Китая Мао Нин заявила о бесперспективности такой протекционистской политики Вашингтона.

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Татьяна Миссуми
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