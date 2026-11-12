Министерство юстиции США занимается сразу несколькими расследованиями, затрагивающими деятельность производителя чипов Nvidia. Новые подробности появились на фоне скандала, завершившегося отставкой основателя и генерального директора компании Дженсена Хуанга. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на осведомлённые источники.

Одно из направлений работы американского ведомства связано с возможными нарушениями антимонопольного законодательства. Регуляторы изучают деловую практику Nvidia и её влияние на конкуренцию на рынке технологий искусственного интеллекта.

Ещё два расследования, по сведениям издания, касаются компаний Megaspeed и Supermicro. Обе фигурируют в истории с поставками передовых американских чипов и возможным обходом экспортных ограничений, действующих в отношении Китая.

Особое внимание привлекла Элис Хуанг, ранее работавшая в сингапурской Megaspeed. Американские спецслужбы подозревают её в сотрудничестве с китайской разведкой. В СМИ также появились сообщения о близких отношениях женщины с Дженсеном Хуангом. При этом доказательств передачи секретной информации публично представлено не было.

На фоне разгоревшегося скандала 12 ноября Дженсен Хуанг покинул пост руководителя Nvidia. Временно возглавила компанию финансовый директор Колетт Кресс. До этого совет директоров объявил о собственном расследовании возможных угроз информационной безопасности.

В самой Nvidia ранее подчёркивали, что не располагают основаниями считать корпоративные секреты или национальную безопасность США скомпрометированными. Китайские власти отвергали обвинения в разведывательной деятельности, называя их необоснованными.

Проверки в области конкуренции и экспортного контроля не следует автоматически приравнивать к расследованию вокруг личных отношений бывшего CEO. Что известно о внутренних и внешних проверках Nvidia — в хронологии Life.ru.