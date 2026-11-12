Акции американского производителя чипов Nvidia резко подешевели на предварительных торгах после сообщений об отставке основателя и генерального директора компании Дженсена Хуанга. Падение котировок достигло 18%.

Об уходе Хуанга 12 ноября сообщило агентство Reuters. Предприниматель покидает не только должность генерального директора, но и совет директоров Nvidia. Компанию он основал в 1993 году и бессменно возглавлял на протяжении 33 лет.

Решение принято на фоне скандала вокруг личных отношений Хуанга и начатого советом директоров расследования. Ранее СМИ сообщали о предполагаемых связях предпринимателя с женщиной, которую американские власти подозревают в работе на китайскую разведку.

По данным Reuters, обязанности генерального директора временно возьмёт на себя финансовый директор Колетт Кресс. Совет директоров займётся поиском постоянного руководителя. Уход Хуанга создаёт дополнительную неопределённость для компании, играющей одну из ключевых ролей на мировом рынке оборудования для искусственного интеллекта.

Инвесторы начали распродавать бумаги Nvidia ещё до официального сообщения об отставке. Накануне акции компании потеряли более 8% на расширенных торгах, когда стало известно о возможном увольнении Хуанга. Новость о его уходе усилила опасения рынка относительно будущего одного из крупнейших производителей чипов в мире.

Рынок отреагировал на официальный уход основателя компании. Что произошло с Дженсеном Хуангом и Nvidia в дни расследования и смены руководства — в отдельном разборе Life.ru.