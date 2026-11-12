Маск заявил, что счёл бы за честь нанять оскандалившегося главу Nvidia
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Американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск заявил, что счёл бы за честь принять на работу генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Предприниматель отреагировал на сообщения о возможном увольнении руководителя крупнейшего производителя чипов для искусственного интеллекта в соцсети X.
«Это было бы честью», — ответил бизнесмен на публикацию финансового аккаунта Zero Hedge, автор которого призвал его нанять Хуанга.
Ситуация обострилась после публикаций американских СМИ о личных отношениях предпринимателя. Ранее стало известно о его связи с руководителем компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Сам глава Nvidia признал супружескую неверность и извинился перед семьёй.
На фоне скандала Nvidia начала независимую проверку возможных угроз безопасности. В компании ранее подчёркивали, что не располагают основаниями считать конфиденциальные данные скомпрометированными. Сообщения о вероятной смене руководителя вызвали резкое падение стоимости акций производителя: во время внебиржевых торгов бумаги теряли более 8%.
Высказывание Маска прозвучало на фоне сообщений о возможной смене руководителя Nvidia. Почему разгорелся скандал вокруг Хуанга и как события развивались дальше — в материале Life.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что Маск публично поддержал Дженсена Хуанга после появления сообщений о его предполагаемых связях с китайской разведкой. Тогда предприниматель согласился с автором публикации, который назвал руководителя Nvidia одним из величайших бизнесменов своего поколения, несмотря на допущенную им серьёзную ошибку.