Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре нового скандала из-за предполагаемой внебрачной связи. На этот раз речь идёт о Кимберли Пауэлл, вице-президенте компании по направлению здравоохранения, которая находится в непосредственном подчинении у миллиардера. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на пятерых бывших сотрудников технологического гиганта.

По сведениям издания, отношения Хуанга и Пауэлл обсуждались внутри Nvidia. Два источника утверждают, что в марте во время ежегодной конференции разработчиков GTC в Сан-Хосе пару заметили в гостинице, где они демонстрировали нежность друг к другу. Один из очевидцев якобы снял происходящее на телефон, после чего сотрудники службы безопасности руководителя предложили ему подписать соглашение о неразглашении. При этом журналисты не смогли самостоятельно изучить предполагаемую видеозапись.

Хуангу 63 года, Пауэлл — 48 лет. Оба состоят в браке с другими людьми. Кимберли работает в Nvidia с 2008 года и отвечает за развитие технологий компании в сфере здравоохранения и медицинских исследований.

Совет директоров Nvidia ранее начал независимую проверку обстоятельств предполагаемой разведывательной операции. Сведения о связи руководителя компании с Кимберли Пауэлл пока официально не подтверждены. Nvidia отказалась комментировать публикацию The New York Times, а сама Пауэлл не ответила на запрос журналистов.