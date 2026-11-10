Группа акционеров американского производителя чипов Nvidia подала коллективный иск против компании и её генерального директора Дженсена Хуанга на фоне скандала с предполагаемой китайской шпионкой. Инвесторы обвиняют руководство в сокрытии информации, которая могла повлиять на стоимость ценных бумаг. Об этом сообщает The Telegraph.

Иск поступил в федеральный суд Сан-Хосе в Калифорнии. Его инициатором выступил акционер Марк Кистенмахер, интересы которого представляет юридическая фирма The Rosen Law Firm. Претензии касаются инвесторов, приобретавших акции Nvidia с 9 октября 2025 года по 8 ноября 2026-го.

По мнению истцов, компания и её руководитель вводили акционеров в заблуждение, скрывая сведения о близких отношениях Хуанга с Элис Хуан — бывшей сотрудницей сингапурской компании Megaspeed. Американские спецслужбы подозревают женщину в работе на китайскую разведку.

Инвесторы считают, что ситуация создавала риски для национальной безопасности США, репутации Nvidia и её бизнеса. Теперь они требуют возмещения финансового ущерба.

Иск акционеров стал частью корпоративного кризиса, однако поданные в суд претензии не равнозначны доказанным нарушениям. Расследование Nvidia и события перед отставкой Хуанга подробно разобраны Life.ru.