Nvidia может отправить в отставку угодившего в скандал гендиректора Хуанга
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Глава американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг может лишиться своей должности после скандала вокруг его личной жизни и подозрений в возможной связи с китайской разведкой. Совет директоров компании рассматривает возможность его отстранения. Об этом 11 ноября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По сведениям издания, заседание совета директоров могло состояться уже 11 ноября по времени Восточного побережья США. Руководство компании должно было обсудить дальнейшую судьбу Хуанга на фоне начавшегося внутреннего расследования. О принятом решении об отставке официально не сообщалось.
Поводом для разбирательства стали признания самого Хуанга. 8 ноября он сообщил сотрудникам Nvidia о супружеской измене и подтвердил, что состоял в романтических отношениях с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в работе на Китай. Глава компании заявил, что берёт на себя полную ответственность за произошедшее. Совет директоров Nvidia объявил о начале независимого расследования в тот же день. На фоне шпионского скандала акции Nvidia резко обвалились, а инвесторы начали опасаться отставки Дженсена Хуанга.
Пока окончательное решение о смене руководства не объявлено, Life.ru собрал, что известно о скандале вокруг Дженсена Хуанга, расследовании Nvidia и возможных последствиях для компании.
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