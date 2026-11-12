Китайская предпринимательница Элис Хуанг, оказавшаяся в центре шпионского и любовного скандала вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга, построила карьеру в крупнейших финансовых структурах, прежде чем заняться бизнесом в сфере искусственного интеллекта. Журналисты Reuters изучили корпоративные документы и выяснили, как женщина стала совладелицей компании, тесно связанной с американским производителем чипов.

По данным китайского издания Caixin, Хуанг около 42 лет, на родине она также известна под именем Хуан Лэ. В начале карьеры предпринимательница работала в телевизионной журналистике, затем перешла в финансовый сектор. Среди её прежних работодателей значатся подразделение HSBC по обслуживанию состоятельных клиентов в Гонконге и инвестиционный банк CITIC Securities.

Позднее Хуанг получила руководящие должности в шанхайской инвестиционной компании Hexi Investment Management. В 2016–2017 годах её представляли как заместителя генерального директора, исполнительного директора и участника инвестиционного комитета. Reuters также удалось ознакомиться с визитной карточкой, на которой женщина была указана как партнёр и генеральный директор фирмы.

Новый этап в её карьере начался в марте 2023 года. Согласно корпоративным документам, Хуанг стала контролирующим акционером зарегистрированной в Сингапуре Megaspeed International. Компания предоставляет облачные вычислительные мощности и числится в официальном перечне партнёров Nvidia. С марта по ноябрь 2023 года предпринимательница также занимала руководящие должности в индонезийском подразделении Megaspeed.

Именно этот бизнес оказался в центре внимания американских властей. Следователи изучают подозрения в том, что через Megaspeed китайские заказчики могли получать доступ к передовым процессорам Nvidia в обход экспортных ограничений США. По данным Reuters, индонезийское подразделение компании действительно импортировало оборудование с чипами H100, однако сами по себе такие поставки не доказывают нарушения закона.

Журналисты также установили, что Элис Хуанг и Дженсен Хуанг присутствовали на мероприятии тайваньского производителя серверов Gigabyte в 2024 году. Их запечатлели сидящими рядом. Впоследствии американские СМИ сообщили о романтических отношениях предпринимательницы с руководителем Nvidia.

По информации The New York Times, спецслужбы США подозревают Элис Хуанг в сотрудничестве с китайской разведкой. Предполагается, что женщина могла собирать сведения о руководителе Nvidia и пытаться повлиять на его позицию по поставкам американских чипов в Китай.

Дженсен Хуанг публично признался в супружеской неверности, однако в своём обращении не назвал имя женщины. Совет директоров Nvidia начал независимую проверку возможных угроз безопасности.

Сообщения о предпринимательнице стали поводом для отдельной проверки корпоративных рисков. Подробнее о том, как история Элис Хуанг связана с расследованием Nvidia, — в хронологии Life.ru.