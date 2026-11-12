Бывший генеральный директор Apple Тим Кук неожиданно оказался среди возможных преемников главы Nvidia Дженсена Хуанга. Его имя появилось на платформе прогнозов Kalshi, где пользователи делают ставки на будущие события. В определённый момент вероятность назначения Кука достигала 91%, однако затем обвалилась до 10%, сообщает Benzinga.

Речь идёт исключительно об оценках участников рынка прогнозов, а не об официальных планах Nvidia. Причины резкого изменения ставок неизвестны. Журналисты Benzinga признали, что не смогли независимо подтвердить распространявшиеся в социальных сетях слухи о возможном назначении Кука.

Дополнительный интерес к кандидатуре бывшего руководителя Apple вызвало выступление главы Futurum Group Дэниела Ньюмана. Он предположил, что для замены Хуанга производителю чипов понадобится управленец уровня Тима Кука. При этом эксперт не утверждал, что компания действительно рассматривает его кандидатуру.

Среди других возможных преемников Хуанга участники Kalshi выделяют руководителя направления высокопроизводительных вычислений Nvidia Иэна Бака и финансового директора компании Колетт Кресс. На момент публикации Benzinga их шансы оценивались в 42% и 27% соответственно. Эти показатели также отражают ставки пользователей и не подтверждают существования официального списка кандидатов.

Сам Кук покинул пост генерального директора Apple 1 сентября 2026 года, уступив его Джону Тернусу. Сейчас он занимает должность исполнительного председателя совета директоров корпорации. О намерении перейти на работу в Nvidia бизнесмен публично не заявлял.

Разговоры о возможной смене руководства Nvidia усилились после скандала вокруг личной жизни Дженсена Хуанга. Американские СМИ сообщили о его отношениях с женщиной, которую заподозрили в связях с китайской разведкой. Компания объявила независимую проверку возможных угроз безопасности, подчеркнув, что пока не обнаружила оснований считать свои секреты скомпрометированными.

По информации Reuters, совет директоров Nvidia также обсуждал будущее Хуанга на посту гендиректора. Однако официального решения о его увольнении или назначении преемника пока не объявлено.