Министерство иностранных дел КНР отвергло обвинения в том, что женщина, состоявшая в романтических отношениях с директором компании Nvidia Дженсеном Хуангом, является китайской шпионкой. В Пекине назвали соответствующие сообщения сфабрикованными и клеветническими.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что подобные утверждения не имеют под собой оснований и направлены на дискредитацию Китая.

МИД КНР отверг опубликованные обвинения. Сводку о том, какие обвинения и опровержения прозвучали в истории Nvidia, и о реакции компании подготовил Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что американские власти получили секретный доклад о предполагаемой связи главы Nvidia с китайской разведкой. По данным The New York Times, госсекретарь США Марко Рубио курировал подготовку меморандума о предпринимательнице Элис Хуанг, которую заподозрили в передаче информации Пекину. Документ направили высокопоставленным представителям администрации Дональда Трампа.