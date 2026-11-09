Высокопоставленных чиновников США предупредили о предполагаемом информаторе китайской разведки в окружении главы Nvidia Дженсена Хуанга. По данным американских спецслужб, предпринимательница Элис Хуанг могла передавать сведения властям КНР. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как пишет издание, ещё весной госсекретарь США Марко Рубио курировал подготовку совершенно секретного меморандума. Документ содержал предупреждение о тесных отношениях руководителя Nvidia с женщиной, которую американская разведка заподозрила в сотрудничестве с китайскими государственными структурами.

Меморандум направили высокопоставленным представителям администрации Дональда Трампа, имевшим доступ к секретным сведениям. По словам источников газеты, это произошло перед майской поездкой американского президента в Китай.

Разведка США пришла к выводу, что Элис Хуанг могла выступать источником информации для Пекина. При этом публичных доказательств её предполагаемой деятельности издание не представило. Сведений о сознательном сотрудничестве самого Дженсена Хуанга с китайскими спецслужбами также нет.

На фоне публикаций Nvidia объявила о независимом расследовании. Компания намерена проверить обстоятельства произошедшего. При этом Хуанг продолжит руководить производителем графических процессоров.

Сам глава Nvidia признал супружескую измену и принёс извинения семье и сотрудникам компании. Официальных выводов расследования пока нет.

Публикации о возможной разведывательной операции вызвали вопросы о безопасности Nvidia. Что известно о подозрениях в адрес Элис Хуанг и позиции сторон — в обзоре Life.ru.

Ранее компания Nvidia начала независимое расследование после сообщений о возможной работе китайской разведки в окружении её генерального директора Дженсена Хуанга. Американские спецслужбы заподозрили предпринимательницу Элис Хуанг, с которой бизнесмен поддерживал близкие отношения, в передаче информации властям КНР. Женщину также связывали с сингапурской компанией Megaspeed, закупавшей американские процессоры для искусственного интеллекта. В Nvidia заявили, что пока не обнаружили признаков утечки коммерческих секретов или угрозы национальной безопасности США.