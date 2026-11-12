Бывший генеральный директор Apple Тим Кук должен стать новым руководителем Nvidia после отставки Дженсена Хуанга. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, ушел в отставку, на его место может прийти только один человек — Тим Кук из Apple», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia 12 ноября. Он также вышел из совета директоров компании, которую основал в 1993 году. Информация об отставке официально подтверждена производителем чипов.

Временно исполняющей обязанности главы Nvidia назначена финансовый директор Колетт Кресс. Совет директоров приступил к поиску постоянного руководителя и рассматривает как внутренних, так и внешних кандидатов.

Тим Кук ранее возглавлял Apple, а в сентябре 2026 года передал пост генерального директора Джону Тернусу, сохранив должность исполнительного председателя совета директоров. Его имя уже фигурировало в обсуждениях возможных преемников Хуанга.