Проблемы Nvidia спровоцировали распродажу акций компаний, связанных с искусственным интеллектом и производством полупроводников. После сообщений об уходе гендиректора Дженсена Хуанга инвесторы начали избавляться от бумаг технологического сектора США.

По данным Reuters, 12 ноября акции Nvidia упали более чем на 8%. Снижение затронуло и другие компании, работающие в сфере искусственного интеллекта. В частности, под давлением оказались бумаги облачного оператора CoreWeave, производителя микросхем памяти Micron и ряда поставщиков оборудования для дата-центров.

На фоне распродажи индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq снижался примерно на 0,9%, а широкий индекс S&P 500 — на 0,6%. Инвесторов встревожила неопределённость вокруг будущего Nvidia после отставки Хуанга, который руководил компанией со дня её основания в 1993 году.

При этом падение охватило не весь американский технологический сектор. Акции AMD и Broadcom, конкурирующих с Nvidia на рынке чипов, росли. Положительную динамику также показывали Alphabet, Amazon и Microsoft.

Аналитики связывают давление на рынок с опасениями относительно устойчивости инвестиций в искусственный интеллект. Nvidia играет ключевую роль в поставках оборудования для ИИ-инфраструктуры, поэтому неопределённость вокруг её руководства отразилась на компаниях, связанных с ней деловыми и финансовыми отношениями.

После ухода Хуанга обязанности генерального директора Nvidia временно перешли к финансовому директору Колетт Кресс. Совет директоров приступил к поиску постоянного руководителя.

Рыночная реакция распространилась и на другие технологические компании. Что произошло в Nvidia перед распродажей акций — в хронологическом материале Life.ru.