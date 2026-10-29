Что случилось с лицом Лагард? Глава ЕЦБ объяснила пластыри в прощальном видео

Объявившая о досрочной отставке глава Европейского центрального банка Кристин Лагард появилась в видеообращении с пластырями на лице. Политик объяснила свой необычный внешний вид небольшой хирургической процедурой, которую перенесла на этой неделе.

Лагард поспешила предупредить возможные вопросы зрителей и уточнила, что следует рекомендациям медиков. Она также призвала подписчиков внимательнее относиться к своему здоровью.

«Следуйте рекомендациям врачей и регулярно проверяйте свою кожу!» — написала глава ЕЦБ.

В том же обращении Лагард подвела итоги своей работы в европейском финансовом регуляторе.

«Я покидаю это учреждение с ощущением хорошо выполненной работы и уверенностью, что ЕЦБ готов к будущему», — заявила она.

Тем временем досрочный уход Лагард запускает кадровые перестановки в руководстве Европейского центрального банка. Среди основных претендентов на её место называют бывших руководителей центробанков Нидерландов и Испании — Класа Кнота и Пабло Эрнандеса де Коса, отмечает Daily Mail.

По оценке финансовых аналитиков, нынешние лидеры Евросоюза получают возможность согласовать нового руководителя ЕЦБ ещё до президентских выборов во Франции весной 2027 года. Одновременно регулятору предстоит бороться с инфляцией и ростом стоимости государственных заимствований, особенно во Франции.

Дополнительную сложность создают предстоящие перестановки в исполнительном совете ЕЦБ. В январе его покинет Изабель Шнабель, а в мае завершится срок полномочий главного экономиста Филипа Лейна. Таким образом, европейским лидерам предстоит согласовать сразу несколько ключевых назначений.