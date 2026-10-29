Европейский ЦБ сохранил три ключевые ставки на фоне удорожания энергоносителей

Европейский центральный банк по итогам заседания 29 октября оставил без изменений все три ключевые процентные ставки. Решение принято на фоне роста цен на энергоносители, который, по оценке регулятора, угрожает одновременно ускорением инфляции и замедлением экономики.

Ставка по основным операциям рефинансирования осталась на уровне 2,65% годовых, депозитная — 2,5%, по маржинальным кредитам — 2,9%. Эти значения действуют с 16 сентября. В ЕЦБ считают, что последствия энергетического шока пока проявились не полностью. Чем дольше он продлится и чем масштабнее окажется, тем сильнее может быть давление на цены и экономический рост.

При этом базовая инфляция до сих пор оставалась в целом стабильной. Существенной реакции в динамике заработных плат регулятор на данном этапе также не наблюдает.

Ране глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила, что намерена уйти в отставку с 7 февраля 2027 года. Своё решение она уже озвучила Совету управляющих ЕЦБ и председателю Европейского совета Антониу Кошту. Лагард находится во главе ЕЦБ с 2019 года. Предварительно, она может занять пост руководителя Всемирного экономического форума.