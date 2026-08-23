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23 августа, 18:13

Кристин Лагард может возглавить Всемирный экономический форум уже в 2027 году

Кристин Лагард. Обложка © ТАСС / AP / Michael Probst

Кристин Лагард. Обложка © ТАСС / AP / Michael Probst

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард может занять пост руководителя Всемирного экономического форума в 2027 году. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на источники.

По данным издания, решение о точных сроках перехода пока не принято. При этом на уровне совета попечителей ВЭФ якобы обсуждается возможность избрания Лагард уже осенью.

После январского форума в Давосе 2027 года организацией должны продолжить руководить её сопредседатели Ларри Финк и Андре Хоффманн, после чего они могут передать полномочия новому главе.

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Ранее Bloomberg сообщал, что Кристин Лагард рассматривает возможность возглавить ВЭФ, однако хотела убедиться, что внутренние разногласия в организации после ухода её основателя Клауса Шваба урегулированы. Срок полномочий Лагард во главе ЕЦБ истекает в октябре 2027 года. В случае перехода в ВЭФ ей придётся досрочно покинуть должность руководителя европейского центробанка.

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Юрий Лысенко
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