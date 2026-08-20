Глава ЕЦБ Лагард может возглавить Всемирный экономический форум

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард может сменить нынешнее место работы на руководство Всемирным экономическим форумом. Организация обсуждает её кандидатуру и добивается согласия на переход, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, вопрос о возможном назначении Лагард рассматривали на заседании попечительского совета ВЭФ. Источники утверждают, что глава ЕЦБ в целом готова принять предложение, однако хочет дождаться окончательного решения конфликта между форумом и его основателем Клаусом Швабом.

Главным условием для Лагард остаётся урегулирование разногласий внутри организации. Если стороны подтвердят полное разрешение ситуации, она может согласиться возглавить Всемирный экономический форум.

Сейчас Кристин Лагард занимает пост президента Европейского центрального банка, который возглавляет с 2019 года. До этого она руководила Международным валютным фондом и занимала должность министра экономики и финансов Франции.

Всемирный экономический форум ежегодно собирает представителей политики, бизнеса и международных организаций. Главной площадкой ВЭФ остаётся встреча в Давосе, где обсуждаются глобальные экономические и политические вопросы.

Ранее Life.ru писал, что участие в Восточном экономическом форуме подтвердили представители Китая, Индии, ОАЭ, Японии и других стран. Международная площадка во Владивостоке продолжает расширять круг участников и остаётся одним из заметных событий делового календаря. В 2026 году форум пройдёт с 1 по 4 сентября, а главной темой станет развитие Дальнего Востока.