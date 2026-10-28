Газ в Европе подорожал почти втрое: Всемирный банк предупредил о новом ударе по ценам из-за отказа от России

Европа рискует столкнуться с новым скачком цен на газ из-за предстоящего отказа от российских поставок. Если Евросоюз не найдёт достаточных объёмов топлива на замену, конкуренция за сжиженный природный газ усилится, а цены вырастут не только в Европе, но и в Азии. Такое предупреждение содержится в октябрьском докладе Всемирного банка «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

По оценке аналитиков, к середине октября европейские газовые цены уже почти утроились по сравнению с уровнем до начала конфликта на Ближнем Востоке. Основное давление на рынок оказали перебои с поставками СПГ и обострившаяся борьба импортёров за доступные объёмы топлива.

Дополнительные риски связаны с планами Евросоюза отказаться от российского газа. С января 2027 года предполагается поэтапное прекращение импорта российского СПГ, а в третьем квартале того же года — большей части трубопроводных поставок. При этом в первой половине 2026-го Россия обеспечивала около 11% газового импорта ЕС.

Во Всемирном банке предупредили, что отсутствие достаточной замены российским объёмам заставит европейских покупателей активнее конкурировать за свободные партии СПГ. Это может спровоцировать дальнейшее подорожание топлива сразу на нескольких региональных рынках.

Ситуацию способны осложнить и другие факторы. Среди них — сокращение добычи в Северном море, непредвиденные перебои с поставками из Норвегии и повреждения наземной газовой инфраструктуры. Всё это повышает зависимость Европы от морских поставок сжиженного газа.

На фоне приближающейся зимы энергетический рынок остаётся особенно уязвимым. По данным европейского энергетического регулятора ACER, к 21 октября газовые хранилища ЕС были заполнены примерно на 75%. При этом цены на европейских газовых хабах в середине месяца приблизились к 90 евро за мегаватт-час.

Вместе с тем Еврокомиссия считает, что европейская газовая система подготовлена к отопительному сезону благодаря диверсификации поставок и расширению мощностей для приёма СПГ. Однако даже при отсутствии физического дефицита газа стоимость его закупки может оставаться высокой.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении Миллера насчёт нового скачка цен на газ в Европе. Глава «Газпрома» обратил внимание на то, что стоимость топлива уже превысила ожидания аналитиков, и допустил дальнейшее подорожание к новогодним праздникам.