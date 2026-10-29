Глава Европейского ЦБ уходит с поста

Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила, что намерена уйти в отставку с 7 февраля 2027 года. Своё решение она уже озвучила Совету управляющих ЕЦБ и председателю Европейского совета Антониу Кошту.

«Я только что проинформировала своих коллег о том, что 7 февраля 2027 года покину должность председателя ЕЦБ», — потвердила она на своей странице в соцсети Х.

Лагард находится во главе ЕЦБ с 2019 года. Её возможный преемник пока неизвестен, кандидатуры должен будет рассмотреть Евросовет. Слухи о кадровых перестановках в Центробанке ЕС ходили с февраля текущего года.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на источники писала, что глава Европейского центрального банка Кристин Лагард может занять пост руководителя Всемирного экономического форума в 2027 году. Срок полномочий Лагард во главе Европейского ЦБ официально истекает в октябре 2027 года. В случае перехода в ВЭФ ей как раз придётся досрочно покинуть нынешнюю должность.