Европа уже пожинает плоды разрыва связей с Россией, заявил Медведев
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Европа сама разрушила сотрудничество с Россией и теперь сталкивается с последствиями этого решения. Об этом в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По словам политика, раньше Москва и европейские страны поддерживали активные экономические связи, однако затем ЕС ввёл санкции и отказался от прежнего уровня взаимодействия с Россией.
«Они всё разрушили. Они в этом виноваты. Они ввели санкции. Они отказались от сотрудничества. Пусть теперь пожинают плоды», — заявил Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что сложившиеся экономические проблемы европейские государства, по его оценке, создали себе сами.
«Ну, пусть наслаждаются», — заключил он.
Среди последствий нынешнего курса Европы Медведев назвал дорогие газ и бензин, высокую инфляцию и дефицит ряда важных товаров. Свежая оценка Eurostat показывает, что годовая инфляция в еврозоне в сентябре достигла 3,8%, а сильнее всего вырос энергетический компонент — на 18,8%.
Ещё в сентябре Медведев заявлял о готовности России к экономическому сотрудничеству с Европой, подчеркнув, что Москва не видела причин для конфронтации с европейскими странами. При этом с 17 июня ЕС запретил импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, а полный отказ от таких поставок запланирован на 2027 год. Официальные документы Совета ЕС подтверждают этот график. На фоне этого премьер Словакии Роберт Фицо предупреждал Европу о дальнейшем росте цен после отказа от российского газа, заявив, что проблема высокой стоимости топлива уже ощущается в странах ЕС.
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