Европа сама разрушила сотрудничество с Россией и теперь сталкивается с последствиями этого решения. Об этом в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, раньше Москва и европейские страны поддерживали активные экономические связи, однако затем ЕС ввёл санкции и отказался от прежнего уровня взаимодействия с Россией.

«Они всё разрушили. Они в этом виноваты. Они ввели санкции. Они отказались от сотрудничества. Пусть теперь пожинают плоды», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что сложившиеся экономические проблемы европейские государства, по его оценке, создали себе сами.

«Ну, пусть наслаждаются», — заключил он.

Среди последствий нынешнего курса Европы Медведев назвал дорогие газ и бензин, высокую инфляцию и дефицит ряда важных товаров. Свежая оценка Eurostat показывает, что годовая инфляция в еврозоне в сентябре достигла 3,8%, а сильнее всего вырос энергетический компонент — на 18,8%.