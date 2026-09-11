Россия всегда исходила из того, что ей нечего делить с европейскими странами, и оставалась открыта к экономическому сотрудничеству. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мы вообще исходили из того, что нам с ними [с Европой] нечего делить. Мы готовы всегда были к экономическому сотрудничеству», — отметил он.

По мнению Медведева, нынешние власти ЕС используют тему «российской угрозы», чтобы объяснить населению многомиллиардные расходы на Украину. Он назвал такую риторику «лучшим способом выбить деньги для продолжения войны».

Зампред Совбеза также связал антироссийские заявления с внутриполитическими интересами европейских руководителей. По его оценке, с их помощью лидеры стран ЕС пытаются укрепить свои позиции и удержаться у власти.

В мае и июне 2026 года европейские страны и институты ЕС направили Украине почти €11 млрд. Кредитная программа Евросоюза на 2026–2027 годы предусматривает ещё €90 млрд для финансирования бюджетных и оборонных потребностей Киева.