Родители, которым по рабочему графику предстоит трудиться в новогодние праздники, могут попросить работодателя освободить их от смены, чтобы провести каникулы с детьми. Однако предоставлять такой выходной наниматель не обязан. О том, на какую поддержку могут рассчитывать семьи и как договориться с руководством, Life.ru рассказала депутат Государственной Думы Нина Останина.

Что касается январских праздников и 30–31 декабря, во-первых, 31-е, как мне кажется, у нас всё-таки является выходным. Если же речь идёт о непрерывном графике — условно, шахтёры, металлурги, — то здесь обязательства у работодателя нет: человек сам понимает, что непрерывный график обязывает его отработать эту смену. Так что никаких обязательств у работодателя в данном случае нет — но есть добрая воля и самого работодателя, и самого родителя, понимание того, что он нужен на производстве. Нина Останина Депутат Государственной Думы

По её словам, если в семье есть несовершеннолетний ребёнок, работодатель может согласовать отсутствие одного из родителей на работе в праздничный день. Депутат отметила, что в её комитет не поступали жалобы на отказы руководителей отпускать сотрудников на детские новогодние мероприятия — в детские сады, на праздники и ёлки.

Более того, если праздничные дни работодатель обязан оплачивать в двойном размере, люди иногда заинтересованы работать в эти дни. Но в любом случае нужно попытаться договориться, чтобы провести длинные выходные с ребёнком, если его не с кем оставить. Останина считает, что сегодня даже руководители крупных компаний идут навстречу: предусматривают меры материальной поддержки, готовят новогодние подарки детям.

«Поэтому это такое доброе дело — новогодние праздники. Нет людей, которые чинили бы препоны родителям на то, чтобы они провели эти праздники вместе с детьми. Если есть — говорите, пишите, посмотрим тогда», — заключила парламентарий.

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