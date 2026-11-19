Восточный гороскоп на 2027 год: что ждёт каждый знак в год Красной Огненной Козы Оглавление Какой вы знак: таблица годов рождения Крыса: гороскоп на 2027 год Бык: гороскоп на 2027 год Тигр: гороскоп на 2027 год Кролик (Кот): гороскоп на 2027 год Дракон: гороскоп на 2027 год Змея: гороскоп на 2027 год Лошадь: гороскоп на 2027 год Коза (Овца): гороскоп на 2027 год Обезьяна: гороскоп на 2027 год Петух: гороскоп на 2027 год Собака: гороскоп на 2027 год Свинья (Кабан): гороскоп на 2027 год Частые вопросы Кому год Красной Огненной Козы подарит любовь, кому новую работу, а кому придётся запастись терпением? Life.ru составил китайский гороскоп на 2027 год для всех 12 знаков: от Крысы до Свиньи, с удобной таблицей годов рождения и ответами на вопросы. 12259 12259 ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Восточный гороскоп на 2027 год обещает спокойный по темпу, но насыщенный событиями год, где многое решат терпение и умение договариваться. Новый цикл стартует 6 февраля 2027 года, когда в Китае отметят Новый год по лунному календарю. Подробнее о самом символе и традициях встречи мы рассказали в материале о том, что значит год Огненной Козы 2027 и как его встретить. Здесь же собран прогноз для всех двенадцати знаков китайского гороскопа. Ниже вы найдёте его целиком.

Для каждого знака мы описали общий настрой года, сферу любви, а также работу и деньги. Отношения символа года с другими знаками опираются на традиционную китайскую совместимость: одни животные с Козой дружат, другие с ней конфликтуют, третьи сохраняют нейтралитет. Ниже вы найдёте таблицу годов рождения, которая поможет быстро узнать свой знак, а в конце ответы на самые частые вопросы о китайском гороскопе на 2027 год. И напоминаем, что, конечно, гороскоп носит исключительно развлекательный характер.

Год Красной Огненной Козы повторяется раз в 60 лет: прошлый был в 1967 году. Стихия года — Огонь, по китайской традиции это огонь инь, мягкий и ровный, как пламя свечи, а не пожар. Коза как символ считается доброй, творческой, терпеливой и стремится к гармонии, но легко теряется от давления и критики. Поэтому год выйдет удачным для творчества, семьи и неспешных проектов. Главный цвет года красный, о нарядах для праздничной ночи читайте в статье о том, в чём встречать Новый год 2027.

Какой вы знак: таблица годов рождения

Знак китайского гороскопа зависит от года рождения, но граница года проходит не 1 января, а в день китайского Нового года. Эта дата каждый год меняется и выпадает на период с 21 января по 20 февраля. Поэтому тем, кто родился в январе или начале февраля, нужно сверить свой день рождения с датой праздника в этом году. Если вы появились на свет раньше неё, ваш знак — предыдущее животное. Так, человек с днём рождения 1 февраля 1991 года относится к знаку Лошади.

Знаки китайского гороскопа по годам рождения Знак Годы рождения Отношения с Козой в 2027 году Крыса 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 Сложные Бык 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 Самые напряжённые Тигр 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 Нейтральные Кролик (Кот) 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 Дружеские Дракон 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 Нейтральные Змея 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 Нейтральные Лошадь 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Дружеские Коза (Овца) 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Собственный год Обезьяна 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Нейтральные Петух 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 Нейтральные Собака 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Сложные Свинья (Кабан) 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 Дружеские

Крыса: гороскоп на 2027 год

Восточный гороскоп на 2027 год для Крысы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Для рождённых в год Крысы 2027-й станет годом наведения порядка. По традиционной совместимости Коза и Крыса плохо понимают друг друга: символу года не нравятся резкость и спешка, а представители знака Крысы привыкли действовать быстро. Поэтому поспешные решения в этом году чаще оборачиваются переделками. Лучше всего пойдут дела, где можно довести до конца уже начатое, а не хвататься сразу за всё. Один-два главных проекта принесут больше, чем десяток новых.

Год потребует от Крыс терпения, но тяжёлым его не назовёшь. Многое зависит от готовности сбавить темп и прислушаться к окружающим. Чем меньше представители этого знака будут спорить ради спора, тем спокойнее пройдут месяцы под знаком Козы. Хорошее время для учёбы, наведения порядка в документах, ремонта и домашних дел. К осени многие почувствуют, что жизнь стала устойчивее, а прежняя суета ушла. Даже мелкие победы этого года станут хорошим фундаментом для будущих планов.

Любовь

В отношениях Крысам предстоит больше слушать, чем говорить. Партнёр ждёт внимания к мелочам: тёплых слов, общих вечеров, совместных планов на выходные. Резкие выяснения отношений в год Козы почти всегда выходят дороже, чем кажется. Одиноким представителям знака стоит присмотреться к тем, кто рядом давно: к старым знакомым, коллегам, друзьям друзей. Новые чувства чаще будут расти постепенно, без бурного начала, зато с хорошим запасом прочности.

Работа и деньги

Карьера в 2027 году движется ровно, без рывков. Руководство оценит тех, кто держит слово и закрывает задачи в срок. Для финансов год складывается осторожно: деньги любят учёт, а спонтанные траты дают о себе знать быстрее обычного. Астрологи считают, что крупные перемены в работе лучше оставить на следующий год. А в этом рождённым под знаком Крысы важнее укрепить то, что уже есть: навыки, связи и репутацию надёжного человека. Такой запас пригодится, когда придёт время для перемен.

Бык: гороскоп на 2027 год

Гороскоп на 2027 год для рождённых в год Быка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

В китайской традиции Бык и Коза стоят друг против друга в круге животных, и это самое напряжённое сочетание года. Для рождённых в год Быка 2027-й станет временем перемен в привычном укладе. Старые схемы будут давать сбои, а упрямство мешать сильнее, чем помогать. Зато этот год проверит, где можно уступить, а где стоит держать позицию. Тем, кто сумеет поменять подход, Коза откроет двери, о которых раньше люди этого знака и не думали.

Год не будет тяжёлым, но потребует гибкости, а это не самая сильная черта представителей знака Быка. Неожиданные обстоятельства могут подтолкнуть к новому делу или другой роли в семье. Чем спокойнее Быки отнесутся к переменам, тем быстрее найдут в них плюсы. Поможет режим: привычный распорядок дня, прогулки, время на хобби. Ближе к концу года многие из них с удивлением заметят, что перемены пошли на пользу. Год научит их меньше переживать из-за того, что идёт не по плану.

Любовь

В отношениях Быкам предстоит учиться мягкости. Партнёру захочется больше разговоров, общих планов и внимания к его чувствам. Привычка решать всё молча и самостоятельно в этом году может обидеть близкого человека. Стоит чаще обсуждать даже мелкие вопросы: от выходных до покупок для дома. Одиноких представителей знака год сведёт с людьми другого склада, творческими и эмоциональными, с которыми поначалу будет непросто, но интересно. Такие встречи расширят их взгляд на мир.

Работа и деньги

На работе у Быков возможны разногласия с коллегами и начальством, особенно если меняются правила игры. Здесь выручат терпение и готовность учиться новому. Привычная схема заработка может дать сбой, зато появятся новые варианты, порой совсем неожиданные. Астрологи советуют рождённым в год Быка не держаться за прошлое из одного упрямства. В денежных вопросах год пройдёт спокойнее, если планировать заранее и не принимать решения на эмоциях.

Тигр: гороскоп на 2027 год

Китайский гороскоп на 2027 год для Тигра. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Тигр и Коза по традиционной совместимости сохраняют нейтралитет: явного союза нет, но и войны тоже. Для рождённых в год Тигра 2027-й обещает много творчества и новых знакомств. Энергия огня поддержит идеи, которые давно ждали своего часа. Главное, о чём предупреждают астрологи, — не торопиться с выводами. Коза любит размеренность, а Тигры склонны рубить с плеча, и в этом году такая привычка чаще мешает. Лучше лишний раз взвесить решение, чем потом его исправлять.

Для представителей знака Тигра год хорош для хобби, путешествий и учёбы чему-то новому. Многие захотят сменить обстановку: сделать перестановку дома, поехать туда, где ещё не бывали, записаться на курсы. Интересные люди появятся в самых обычных местах: в очереди, в дороге, на празднике у друзей. Если давать новым знакомствам время, а не судить по первому впечатлению, из них вырастут крепкие связи на годы. Год подарит им немало ярких впечатлений, которые захочется вспоминать.

Любовь

Личная жизнь Тигров в 2027 году выйдет яркой. Одиноких ждут знакомства, которые начинаются легко, с общих увлечений и совместных поездок. Тем, у кого уже есть пара, год предложит вернуть в отношения романтику: свидания, сюрпризы, новые впечатления вдвоём. Нужно только сдерживать вспыльчивость. О том, кому из знаков зодиака повезёт в любви в 2027 году, можно узнать и по западному гороскопу. Сравнить оба прогноза бывает очень любопытно, ведь иногда они совпадают почти дословно.

Работа и деньги

Творческие профессии в год Козы ценятся особенно, и Тигры это почувствуют. Хорошо пойдут проекты, где нужны идеи и умение увлечь людей за собой. А вот бумажная работа и рутина будут раздражать сильнее обычного, поэтому лучше распределять такие задачи равномерно. С деньгами у рождённых под знаком Тигра год ровный. Доход растёт там, где они делают то, что нравится, а не то, чего от них ждут окружающие. Именно такой подход в 2027 году окажется самым выгодным.

Кролик (Кот): гороскоп на 2027 год

Восточный гороскоп на 2027 год для Кролика (Кота). Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Кролик входит с Козой в одну дружескую тройку знаков, поэтому для рождённых в год Кролика 2027-й станет одним из самых гармоничных за последнее время. Мягкий огонь инь хорошо сочетается с их спокойным и миролюбивым характером. Год благоприятен для закрепления прежних успехов, творческих идей и личных отношений. Многое из задуманного давно наконец сдвинется с места. Главное — не сомневаться в себе там, где уже есть результат.

Представители знака Кролика в 2027 году будут чувствовать себя увереннее, чем обычно. Дома станет уютнее, а отношения с родными теплее. Хорошее время для ремонта, переезда или обустройства дачи, если такие планы давно ждали своего часа. Кролики любят тишину и порядок, и год Козы даст их в избытке. Важно только не прятаться от перемен, которые сами идут в руки. Иногда лучшие возможности года приходят без стука, и Кролики умеют их разглядеть. Год щедр к тем, кто ценит дом и семью.

Любовь

В любви у Кроликов один из самых удачных периодов. Парам год подарит спокойствие, взаимопонимание и общие мечты. Одиноким представителям знака стоит чаще бывать на людях: на выставках, концертах, встречах с друзьями. Новое знакомство может начаться с дружбы и перерасти в глубокое чувство. Коза ценит нежность и заботу, и Кроликам не придётся притворяться, ведь эти качества у них в характере. Партнёр это обязательно оценит. Ответ на чувства не заставит себя ждать.

Работа и деньги

В работе год поддержит тех, кто развивает уже начатое. Кроликам будет проще договариваться с коллегами и партнёрами, а их дипломатичность оценят руководители. Хорошо пойдут творческие задачи и всё, что связано с красотой, домом, детьми. Финансовая сторона года выглядит спокойной. Доход растёт постепенно, без резких скачков, и у рождённых в год Кролика появится ощущение устойчивости, которого раньше не хватало. К концу года это чувство только окрепнет.

Дракон: гороскоп на 2027 год

Гороскоп на 2027 год для рождённых в год Дракона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Дракон и Коза по традиции не относятся ни к друзьям, ни к соперникам. Для рождённых в год Дракона 2027-й станет временем развивать способности и воплощать планы. Однако Огненная Коза не любит единоличных решений, поэтому успех придёт к тем, кто работает в команде. Драконам предстоит научиться делиться ролью лидера. Если это получится, год принесёт результаты, которыми можно будет гордиться. Командная игра в 2027-м приносит Драконам больше, чем сольные выступления.

Представители знака Дракона в 2027 году получат много поводов проявить себя. Им захочется взять на себя больше, чем обычно, и важно не надорваться. Год благоприятен для учёбы, новых навыков и общественных дел. Друзья и родные охотно поддержат, если Драконы не будут командовать. В сложных ситуациях лучше выслушать чужое мнение: часто именно оно подскажет, как найти выход. Умение признать чужую правоту в год Козы станет для Драконов настоящей силой, а не слабостью. Окружающие это оценят и ответят тем же.

Любовь

Личная жизнь Драконов в год Козы потребует чуткости. Партнёр будет ждать не громких жестов, а внимания к своим словам и желаниям. Совместные дела вроде ремонта, поездки или общего хобби сблизят сильнее, чем подарки. Одинокие представители знака могут встретить человека через работу или друзей. Начало отношений, скорее всего, будет спокойным, но со временем чувства станут глубже и надёжнее. Главное — не торопить события, терпение здесь окупится.

Работа и деньги

Для карьеры Драконов год складывается удачно, особенно в совместных проектах. Сотрудничество с коллегами и партнёрами принесёт больше, чем работа в одиночку. Возможны новые обязанности, а вместе с ними и свежие перспективы. В деньгах год ровный: доход растёт вместе с успехами команды. Рождённым под знаком Дракона стоит избегать конфликтов с теми, от кого зависят общие результаты. Добрые отношения в коллективе в этом году окупятся сторицей.

Змея: гороскоп на 2027 год

Китайский гороскоп на 2027 год для Змеи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Змея и Коза в китайской традиции соседствуют спокойно, без острых углов. Для рождённых в год Змеи 2027-й подходит для учёбы, анализа и последовательного движения к цели. Мягкий огонь года поддержит их любовь к размышлениям и планированию. Решения лучше принимать без спешки: всё, что обдумано заранее, принесёт плоды. А вот импульсивные шаги в этом году скорее приведут к лишним хлопотам. Год вознаградит их за терпение и выдержку.

Представители знака Змеи в 2027 году получат время на то, до чего давно не доходили руки. Можно освоить новую профессию, выучить язык, разобрать архив или навести порядок дома. Год располагает к спокойной, вдумчивой жизни, и Змеям это по душе. Они лучше других почувствуют мягкий ритм Козы и смогут использовать его себе на пользу. К зиме многие подведут итоги и заметят, что продвинулись дальше, чем рассчитывали. Тишина этого года им только поможет.

Любовь

В отношениях Змей 2027 год делает ставку на доверие. Парам стоит больше говорить о планах и общих мечтах, тогда год пройдёт тепло и ровно. Ревность и подозрительность, которые порой свойственны людям этого знака, в год Козы особенно мешают. Одинокие представители знака могут встретить человека, близкого по взглядам, на учёбе, в клубе по интересам или в путешествии. Чувства будут развиваться неторопливо, но прочно. Такие отношения выдержат любые испытания.

Работа и деньги

В работе Змей ждёт спокойный рост. Год хорош для обучения, повышения квалификации и подготовки к будущим переменам. Аналитический склад ума поможет найти решения там, где другие опускают руки. С деньгами у представителей знака год стабильный, без резких поворотов. Те, кто планирует расходы и не поддаётся минутным порывам, к концу года почувствуют себя увереннее, а работа станет приносить больше удовольствия. Год сделает их сильнее как профессионалов.

Лошадь: гороскоп на 2027 год

Восточный гороскоп на 2027 год для Лошади. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Лошадь по традиции считается тайным другом Козы, и для рождённых в год Лошади 2027-й станет продолжением их собственного 2026 года. Можно закрепить результаты, развить начатые проекты и немного выдохнуть после бурного года. Огненная энергия Лошади хорошо сочетается с мягким огнём Козы. Поэтому многие задумки найдут поддержку, а люди этого знака почувствуют, что ветер дует в их сторону. Главное — не упустить этот момент.

Для представителей знака Лошади 2027-й хорош тем, что позволяет пожинать плоды. Всё, что было сделано в год их знака, начнёт приносить результат. Нужно лишь не бросать дела на полпути из-за новых увлечений, к которым Лошади склонны. Год подходит для поездок, встреч с друзьями и семейных праздников. Старые знакомые могут напомнить о себе и предложить интересное совместное дело. К таким идеям стоит присмотреться. А ещё это хорошее время, чтобы просто отдохнуть после гонки 2026-го.

Любовь

В любви Лошадям год обещает тепло и понимание. Пары, которые прошли через испытания 2026 года, станут ближе. Одинокие представители знака легко заводят знакомства, и в год Козы среди них найдётся человек, с которым захочется остановиться. Главное — не убегать при первых трудностях. Коза ценит постоянство, и Лошадям в этом году стоит дать отношениям время, а не искать новых эмоций каждый месяц. Терпение окупится доверием, теплом и общими планами.

Работа и деньги

Для карьеры Лошадей год складывается удачно. Проекты прошлого года начнут приносить отдачу, а руководство заметит их старания. Хорошее время для укрепления позиций и роста в той сфере, где уже есть опыт. Финансы у рождённых в год Лошади выглядят стабильно, если не распыляться. Доход растёт там, куда вложено больше сил, поэтому лучше сосредоточиться на главном, а не браться за всё сразу. Опыт прошлого года станет их главным козырем.

Коза (Овца): гороскоп на 2027 год

Гороскоп на 2027 год для Козы: собственный год знака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Для рождённых в год Козы 2027-й — собственный год знака, в китайской традиции его называют бэньминнянь. Такой год повторяется раз в 12 лет и считается временем переосмысления и итогов. Представителям знака придётся взять на себя больше ответственности и принять важные личные решения. Год не обещает лёгкой прогулки, зато даст шанс многое изменить. Подробнее о годах рождения, характере и совместимости Козы читайте в отдельном материале.

Люди этого знака в 2027 году будут в центре внимания: Коза — хозяйка года, и окружающие это почувствуют. Важно не растратить силы на чужие просьбы и научиться говорить «нет». В традиции считается, что в свой год стоит носить что-то красное, например браслет или шарф, это считается оберегом от неудач. Хорошее время для творчества, обустройства дома и всего, что приносит радость. Чем спокойнее Козы отнесутся к переменам, тем легче их проживут. Год свой, и он щедр к ним.

Любовь

В отношениях год потребует от Коз честности с собой. Парам стоит обсудить, чего каждый ждёт от будущего, и найти общие цели. Год подходит для серьёзных решений, но спешить с ними не нужно. Одиноким представителям знака важно не подстраиваться под чужие ожидания. Человек, который полюбит их такими, какие они есть, может появиться совсем неожиданно, в самой обычной обстановке, и сразу покажется давно знакомым. Такие встречи запомнятся надолго.

Работа и деньги

В карьере Козам год предложит новые роли и больше ответственности. Это может пугать, но опыт пригодится в будущем. Творческие идеи найдут поддержку, особенно если смело о них заявлять. В деньгах год неоднозначный: возможны и приятные поступления, и непредвиденные траты. Рождённым под знаком Козы поможет спокойный подход: меньше переживаний о мелочах и больше внимания к главным целям года. Год пройдёт легче у тех, кто не берёт на себя лишнего.

Обезьяна: гороскоп на 2027 год

Китайский гороскоп на 2027 год для Обезьяны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Обезьяна и Коза по традиции сохраняют нейтралитет, а для рождённых в год Обезьяны 2027-й располагает к общению, творческим задачам и новым возможностям. Их живой ум и любопытство в год Козы окажутся кстати. Однако астрологи советуют сочетать находчивость с вниманием к деталям. Шутки и хитрости, которые обычно сходят Обезьянам с рук, в этом году могут обидеть мягкую Козу. Лучше лишний раз проявить такт, это окупится.

Представители знака Обезьяны в 2027 году будут много общаться, знакомиться и придумывать. Год хорош для путешествий, обучения и смены обстановки. Гибкость поможет им быстро приспособиться к любым переменам. Но важно не бросать начатое ради новой яркой идеи. Многим Обезьянам этот год даст понять, что спокойная, последовательная работа приносит плоды не хуже стремительных рывков. Им стоит выбрать несколько главных целей. Тогда 2027-й станет для них одним из самых продуктивных.

Любовь

В любви Обезьянам год сулит много интересных встреч. Одиноких представителей знака ждут знакомства с людьми, которые удивят своими увлечениями. Парам стоит внести в отношения новизну: общие поездки, хобби, вечера без телефонов. Важно помнить, что партнёр в год Козы ждёт серьёзности и внимания. Лёгкий флирт на стороне, даже безобидный, может обернуться обидой, которую потом придётся долго заглаживать. Честность в отношениях ценится выше остроумия.

Работа и деньги

На работе у Обезьян год открывает новые возможности, особенно в творческих сферах, торговле и общении с людьми. Нестандартные решения оценят руководители и клиенты. Главное — довести их до результата, а не остановиться на стадии идеи. С деньгами у рождённых в год Обезьяны год складывается неплохо, если внимательно следить за деталями: условиями договоров, сроками, обещаниями. Небрежность здесь обойдётся дороже, чем обычно, а аккуратность окупится.

Петух: гороскоп на 2027 год

Восточный гороскоп на 2027 год для Петуха. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Петух и Коза не входят ни в союзы, ни в конфликтные пары китайского гороскопа. Для рождённых в год Петуха 2027-й станет временем дисциплины, порядка и выполнения обязательств. Их собранность и любовь к чёткости помогут разобраться с давними делами. Единственное, о чём предупреждают астрологи, — излишняя критичность. Коза плохо переносит придирки, и в этом году Петухам стоит быть мягче к себе и окружающим. Похвала окажется полезнее упрёков.

Представители знака Петуха в 2027 году почувствуют, что их организованность ценят. Им будут доверять важные дела, у них будут просить совета. Год хорош для наведения порядка во всём: в доме, документах, планах на будущее. Петухи любят, когда всё идёт по плану, и год Козы во многом даст им такую возможность. Но стоит оставить место для отдыха и маленьких радостей, иначе к концу года накопится усталость. Отдых для них в этом году не роскошь, а часть порядка.

Любовь

В отношениях Петухам год советует меньше требовать и больше хвалить. Партнёр расцветёт от тёплых слов, а замечания по мелочам будут только отдалять. Пары, которые научатся уступать друг другу, станут ближе. Одинокие представители знака могут встретить человека через друзей или на работе. Им стоит дать новому знакомому шанс, даже если тот не подходит под список строгих требований, который Петухи держат в голове. Иногда лучший партнёр выглядит совсем не так, как мы себе представляли.

Работа и деньги

В работе Петухов ждёт стабильность. Год хорош для того, чтобы закончить долгие проекты и выполнить все обещания, которые давали коллегам. Руководство оценит их надёжность, и это откроет путь к новым задачам. С деньгами у рождённых под знаком Петуха всё складывается ровно. Порядок в финансах, который они так любят, в год Козы окажется особенно полезным и поможет спокойно встретить следующий год. Для них это время уверенного и ровного роста.

Собака: гороскоп на 2027 год

Гороскоп на 2027 год для рождённых в год Собаки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

По традиционной совместимости Собака и Коза относятся к непростым сочетаниям. Для рождённых в год Собаки 2027-й может принести разногласия и эмоциональное напряжение. Причина в разных ценностях: Собаки прямолинейны и принципиальны, а Коза предпочитает обходить острые углы. Однако год потребует терпения, а не борьбы. Тем, кто научится слушать и искать компромисс, он принесёт много хорошего. Год покажет, что мягкость тоже бывает силой.

Представителям знака Собаки в 2027 году важно не принимать всё близко к сердцу. Споры будут возникать на ровном месте, но большинство из них не стоит потраченных сил. Помогут доверие к близким и умение отложить разговор, пока эмоции не улягутся. Хорошее время для дачи, прогулок, общения с друзьями, которые давно рядом. Ближе к концу года напряжение спадёт, а отношения станут крепче. Тёплые вечера дома помогут им сохранить спокойствие. Год их не подведёт.

Любовь

В любви Собакам год предлагает проверку на прочность. Парам важно говорить откровенно, но мягко, без обвинений. Совместный отдых и общие дела помогут сгладить разногласия. Одиноким представителям знака стоит не спешить с выводами о новых знакомых: первое впечатление в год Козы бывает обманчивым. Человек, который сначала покажется чужим по духу, может оказаться самым надёжным другом и спутником. Время всё расставит по местам. Год любит терпеливых.

Работа и деньги

На работе у Собак возможны трения с коллегами, особенно если кто-то нарушает договорённости. Здесь выручит умение спокойно отстаивать свою позицию и не переходить на личности. Год хорош для работы, где важны честность и ответственность. С деньгами у рождённых в год Собаки ситуация стабильная, если не принимать решения в разгар эмоций. Спокойный подход поможет закончить год без лишних потерь. Год вознаградит тех, кто умеет держать слово.

Свинья (Кабан): гороскоп на 2027 год

Китайский гороскоп на 2027 год для Свиньи (Кабана).Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Свинья входит с Козой и Кроликом в одну дружескую тройку, поэтому для рождённых в год Свиньи 2027-й станет одним из самых благоприятных. Год обещает гармонию в отношениях, творческие успехи, новые увлечения и личностный рост. Добродушный характер и щедрость людей этого знака найдут отклик у окружающих. Многие начинания пойдут легко, а помощь придёт оттуда, откуда её не ждали. Год располагает к широким жестам и добрым делам.

Представители знака Свиньи в 2027 году получат возможность заняться тем, что приносит радость. Хорошо пойдут творческие хобби, обустройство дома, путешествия и семейные праздники. Свиньи умеют наслаждаться жизнью, и год Козы этому только поспособствует. Главное — не растратить силы на чужие проблемы и находить время для себя. К концу года многие отметят, что жизнь стала спокойнее и теплее. Для них этот год похож на долгий праздник, который хочется продлить. И в этом нет ничего плохого.

Любовь

В любви Свиньям год сулит много тепла. Пары станут ближе, а общие планы будут складываться легко. Одиноких представителей знака ждут приятные знакомства, и одно из них может перерасти в серьёзные отношения. Год благоприятен для всего, что связано с домом и семьёй. Свиньи щедры на заботу, и в год Козы эта забота вернётся к ним сторицей от тех, кто рядом. Они почувствуют, как много значат для своих близких, и это станет лучшим подарком года.

Работа и деньги

В работе Свиньи почувствуют поддержку коллег и руководства. Хорошо пойдут творческие проекты и всё, что связано с людьми: обучение, сервис, забота о других. Возможны новые предложения, которые раньше казались недоступными. С деньгами у рождённых под знаком Свиньи год складывается удачно, если не поддаваться желанию тратить на всех вокруг. Щедрость хороша, но и о своих планах забывать не стоит. А ещё год научит их делить внимание поровну между родными и собой.

Частые вопросы

Частые вопросы о китайском гороскопе на 2027 год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ennachii

Мы собрали ответы на вопросы, которые чаще всего задают о китайском гороскопе на 2027 год. Здесь вы узнаете, когда начинается год Козы, каким знакам он благоприятнее, как определить свой знак, если день рождения приходится на январь или февраль, и чем восточный календарь отличается от привычного западного зодиака. Ответы короткие, чтобы их было удобно читать с телефона. Если вашего вопроса здесь нет, загляните в материалы по ссылкам: там прогнозы по западным знакам.

Когда начинается год Козы 2027 и с какого дня действует прогноз? Год Красной Огненной Козы начнётся 6 февраля 2027 года, в день китайского Нового года, и продлится до 25 января 2028 года. Прогноз действует с 6 февраля, а до этой даты продолжается год Лошади.

Каким знакам китайского гороскопа год Козы благоприятен (по версии астрологов)? Самым удачным считают год для рождённых под знаками Кролика, Свиньи и Лошади: по традиционной совместимости они дружат с Козой. Сложнее придётся Быку, Крысе и Собаке, а для самих Коз это собственный год, время перемен и итогов.

Как узнать свой знак китайского гороскопа, если родился в январе или феврале? Нужно найти дату китайского Нового года в год своего рождения. Если день рождения выпадает раньше этой даты, ваш знак — животное предыдущего года. Например, рождённые 20 января 2027 года будут относиться к знаку Лошади.

Чем китайский гороскоп отличается от зодиакального? Западный зодиак делит год на 12 знаков по месяцам, а китайский гороскоп привязан к году рождения и 12-летнему циклу животных. Поэтому прогнозы у них разные. Подробнее читайте в гороскопе на 2027 год по знакам зодиака и в прогнозе, например, для Овна на 2027 год.

Что такое собственный год знака? Так называют год, когда знак рождения совпадает с символом года. В китайской традиции его называют бэньминнянь и считают временем испытаний и важных решений. В 2027 году это касается рождённых в 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 и 2015 годах.

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Авторы Сергей Трофимов