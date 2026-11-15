Что ждёт Деву в 2027 году Красной Огненной Козы: Юпитер в знаке, любовь, таро Оглавление Каким будет 2027 год для Девы: главное Юпитер в Деве и затмение: ключевые даты 2027 года Год Красной Огненной Козы для Девы Гороскоп на 2027 год Дева-женщина Гороскоп на 2027 год Дева-мужчина Любовный гороскоп Девы на 2027 год Деньги и работа Девы в 2027 году: коротко о главном Гороскоп Девы на 2027 год по месяцам В чём встречать 2027 год Девам Советы астрологов Девам на 2027 год Частые вопросы (FAQ) Первая половина 2027 года пройдёт для Дев в тени, зато 26 июля в их знак войдёт Юпитер и откроет новый 12-летний цикл. Life.ru рассказывает, что ждёт Дев в год Красной Огненной Козы, какие месяцы станут удачными и в чём встречать праздник! Гороскоп Дева 2027: что ждёт женщин и мужчин в год Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Гороскоп Дева 2027 обещает знаку зодиака год из двух половин. До 26 июля рождённые с 23 августа по 22 сентября будут готовиться, отдыхать и спокойно завершать старые дела, а потом Юпитер войдёт в их знак и откроет для знака новый 12-летний цикл роста и удачи. Тем, у кого в Деве асцендент, прогноз тоже стоит прочитать: асцендент в астрологии значит не меньше, чем знак Солнца. Каким был для Девы 2026 год, мы уже рассказывали, а теперь заглядываем на год вперёд.

Каким будет 2027 год для Девы: главное

Первая половина года пройдёт тихо, но не впустую. Юпитер до конца июля находится во Льве, в двенадцатом доме Девы, а это время уединения, отдыха и подготовки. Всё, что Девы успеют обдумать и доделать до лета, станет фундаментом для второй половины. 26 июля Юпитер переходит в знак Девы, и начинается её звёздный час: больше удачи, внимания и сил на новые начинания. Оценки ниже составлены по условной шкале прогноза.

Коротко о 2027 годе Сфера Оценка 1–5 Пояснение Личный рост 5 Юпитер в знаке с 26 июля Любовь 4 Пик с конца августа до середины сентября Работа 4 Сильная осень, сдержанная весна Деньги 3 Март непростой, вторая половина лучше Силы и настроение 3 Январь и февраль требуют терпения

Юпитер в Деве и затмение: ключевые даты 2027 года

Юпитер в Деве и лунное затмение 2027 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Юпитер, планета удачи и расширения, бывает в знаке зодиака примерно раз в 12 лет, и с 26 июля 2027 года очередь доходит до Девы. Второе важное событие касается самого начала года. В ночь на 21 февраля по московскому времени произойдёт полутеневое лунное затмение в Деве. В поиске его часто называют новолунием 20 февраля, но это ошибка: затмение придётся на полнолуние. Астрологи считают его временем, когда пора отпустить старые обиды и привычки.

С 10 января по 1 апреля Марс ретрограден, а начинает разворот в Деве

6 февраля начинается год Красной Огненной Козы

В ночь на 21 февраля лунное затмение в Деве

С 10 июня по 4 июля ретрограден Меркурий, управитель Девы

26 июля Юпитер входит в знак Девы

2 августа полное солнечное затмение во Льве, в двенадцатом доме Девы

С 20 августа до середины сентября Венера в Деве

31 августа новолуние в Деве

Весь год Сатурн и Нептун в Овне, а Уран в Близнецах

Год Красной Огненной Козы для Девы

Дева в год Красной Огненной Козы по году рождения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По китайскому календарю 2027 год начнётся 6 февраля и пройдёт под знаком Красной Огненной Козы, которую иногда называют Овцой: в китайском языке это одно животное. Коза в восточной традиции ценит уют, заботу и красоту, а Огонь добавляет ей решительности. Девам такой характер года понятен: они и сами любят порядок и внимание к мелочам. Удобная деталь: Девы рождаются в конце лета, поэтому их восточный знак всегда совпадает с годом рождения.

Дева + год рождения Восточный знак Годы рождения Тема 2027 года для Девы Крыса 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 Внимательно с партнёрами Бык 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 Год выдержки Тигр 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 Новые знакомства Кролик 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 Спокойный и тёплый год Дракон 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 Сильная вторая половина Змея 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 Учёба и планы Лошадь 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Поддержка близких Коза 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Свой год, осторожность Обезьяна 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Деловые идеи Петух 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 Порядок в финансах Собака 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Без конфликтов на работе Свинья 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 Уют и семья

Три восточных знака заслуживают особого разговора. Девы, рождённые в год Козы, встречают собственный год, а по китайской традиции он считается непростым, поэтому советуют носить красное и не рисковать без нужды. Для Дев 1967 года символ особенно важен: они родились в год Огненной Козы и встречают 60-летний цикл. Девам-Крысам стоит внимательнее выбирать партнёров, ведь Крыса и Коза считаются неудобной парой. Девы-Драконы почувствуют подъём осенью, когда к ним придёт Юпитер.

Гороскоп на 2027 год Дева-женщина

Гороскоп Дева-женщина на 2027 год Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что ждёт Деву-женщину в 2027 году? До конца июля стоит заняться собой без суеты: доделать начатое, разобрать завалы дома и в голове, выспаться за прошлые годы и просто побыть с собой. Это время не для громких заявлений, а для тихой подготовки. Зато после 26 июля представительница знака почувствует, что ветер подул в её паруса. Юпитер в знаке подходит для смены имиджа, переезда, учёбы и любых начинаний, о которых она давно мечтала.

Уран весь год находится в десятом доме Девы, который отвечает за карьеру, поэтому на работе возможны неожиданные повороты: новое предложение, смена направления или руководителя. Девам-женщинам стоит быть открытыми к переменам, а не держаться за привычный порядок изо всех сил. Год Козы ценит заботу о близких и уют, и дом в 2027-м станет местом, где Дева набирается сил. Главная ловушка года — стремление сделать всё идеально и в итоге так и не показать результат никому.

Гороскоп на 2027 год Дева-мужчина

Гороскоп Дева-мужчина на 2027 год Огненной Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для мужчин, рождённых под знаком Девы, год начнётся с испытания терпения. Ретроградный Марс стартует в Деве 10 января, и первые месяцы могут принести задержки, раздражение и необходимость переделывать уже готовое. Важно не срываться на близких и не бросать начатое. С 14 мая Марс возвращается в Деву уже в прямом движении, и энергии станет заметно больше. Летом Юпитер добавит уверенности, а осень окажется лучшим временем для громких профессиональных шагов.

Любовный гороскоп Девы на 2027 год

Любовный гороскоп Девы на 2027 год. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В первой половине года чувства уйдут в тень. Девам захочется больше тишины, книг и уединения, и партнёрам стоит отнестись к этому с пониманием и не принимать на свой счёт. Лунное затмение в феврале поможет отпустить старые обиды и закрыть истории, которые давно тянутся без продолжения. Ретроградный Меркурий с 10 июня по 4 июля советует внимательнее подбирать слова: недосказанность в этот период легко обернётся ссорой на ровном месте.

Главный романтический период наступит в конце августа, когда Венера войдёт в знак Девы, а Юпитер уже будет там. Одиноким представителям знака в этот момент проще всего познакомиться, а парам стоит запланировать совместную поездку или важный разговор о будущем. Новым отношениям лучше дать время, присмотреться друг к другу и не требовать от них идеального старта. Кому из знаков зодиака повезёт в любви в 2027 году Огненной Козы, читайте в сводном гороскопе Life.ru.

Деньги и работа Девы в 2027 году: коротко о главном

Деньги и работа Девы в 2027 году Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Весной с бумагами нужна особая аккуратность: в марте возможна путаница с документами и договорами. С середины мая ситуация выравнивается, а вторая половина года, по прогнозу, станет для Дев самой доходной. Сатурн весь год находится в восьмом доме Девы, поэтому общие деньги и чужие обещания потребуют особой внимательности. Подробности о денежных месяцах собраны в прогнозе на 2027 год о деньгах для всех знаков зодиака.

В работе весна подходит для учёбы и поиска наставника, а август и сентябрь — для собеседований, смены места работы и новой должности. В ноябре и декабре можно говорить о повышении и показывать итоги своих проектов. Главная опасность для Дев в том, чтобы бесконечно шлифовать работу и не показывать её никому, поэтому важно вовремя остановиться. Авторы гороскопа работы и карьеры на 2027 год советуют заранее выбрать момент, когда проект будет считаться готовым.

Гороскоп Девы на 2027 год по месяцам

Гороскоп Девы на 2027 год по месяцам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Год делится на две части, и рубежом становится 26 июля. До этой даты Юпитер находится во Льве, в двенадцатом доме Девы, и месяцы лучше посвятить подготовке, отдыху и завершению старых дел. После неё планета удачи входит в знак Девы, и начинается время активных шагов. В таблице ниже события и советы на каждый месяц, а январь, самый непростой месяц года, мы разобрали отдельно. Он задаёт тон всей первой половине 2027 года.

Январь станет месяцем терпения. 10 января Марс разворачивается в ретроградное движение прямо в знаке Девы, и многие планы начнут буксовать. Раздражение, усталость и желание всё бросить в этот момент вполне естественны, но поддаваться им не стоит. Новогодние каникулы лучше провести спокойно, рядом с близкими, а важные решения отложить на весну. Это хорошее время, чтобы составить список дел на год и разобрать то, что накопилось за 2026-й, от бумаг до шкафов.

Гороскоп Девы на 2027 год по месяцам Месяц Юпитер Событие или фон Совет Январь Во Льве С 10-го Марс ретрограден в Деве Не спешите с решениями Февраль Во Льве Год Козы, затмение в ночь на 21-е Отпустите старое Март Во Льве Путаница с документами Перепроверяйте бумаги Апрель Во Льве 1-го Марс идёт вперёд Учитесь новому Май Во Льве С 14-го Марс в Деве Действуйте Июнь Во Льве С 10-го Меркурий ретрограден Следите за словами Июль Во Льве до 26 июля 26-го Юпитер входит в Деву Начинайте новое Август В Деве Затмение 2-го, новолуние 31-го Время для любви Сентябрь В Деве Венера и Юпитер в Деве Ищите новую работу Октябрь В Деве С 7 по 28-е Меркурий ретрограден Не подписывайте в спешке Ноябрь В Деве Удачный фон для работы Просите повышения Декабрь В Деве Итоги года Покажите результаты

В чём встречать 2027 год Девам

В чём встречать 2027 год Козы Девам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главный цвет года Огненной Козы — красный, от алого до винного. Девам как земному знаку больше подойдут спокойные природные тона: шоколадный, бежевый, карамельный. Красный можно добавить одной деталью: помадой, сумочкой или поясом. Женщинам подойдёт брючный костюм или платье благородного оттенка с тонким золотым украшением. Мужчинам подойдёт коричневый пиджак. А какие цвета и образы подойдут в новогоднюю ночь остальным знакам, Life.ru уже разобрал.

Советы астрологов Девам на 2027 год

Советы Девам на 2027 год и карта таро. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По традиции таро у каждого знака зодиака есть своя карта, и у Девы это «Отшельник». Её мы и предлагаем считать картой года. Отшельник с фонарём идёт своим путём, не торопится и сначала разбирается в себе, а уже потом выходит к людям. Это хорошо описывает 2027 год для Девы: тихая первая половина и уверенный выход к свету во второй. Карта выбрана как символ, а не по результатам гадания. Остальные подсказки на год собраны ниже.

До 26 июля завершайте старое и не начинайте крупных дел

В январе и феврале берегите нервы и не спорьте по пустякам

В июне перепроверяйте сообщения и договоры

С конца июля смело берите то, что даёт Юпитер

Показывайте результаты, даже если хочется ещё немного доработать

Частые вопросы (FAQ)

Главные вопросы о гороскопе Девы на 2027 год. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Гороскоп на 2027 год для Дев вызывает много вопросов, особенно о Юпитере в знаке, февральском затмении и о том, чем личный прогноз отличается от общего. Мы собрали пять самых частых вопросов и ответили на них коротко и по существу. Как и весь материал, ответы носят развлекательный характер и не заменяют консультаций со специалистами, если речь идёт о здоровье, деньгах или важных жизненных решениях. Решения в любом случае остаются за вами.

Что ждёт Деву в 2027 году? Первая половина — подготовка и завершение старого, вторая — рост, удача и новые начинания.

Первая половина — подготовка и завершение старого, вторая — рост, удача и новые начинания. Что значит Юпитер в Деве с 26 июля 2027 года? Это начало нового 12-летнего цикла, когда удача поддерживает личные планы Дев.

Это начало нового 12-летнего цикла, когда удача поддерживает личные планы Дев. Что за затмение в Деве в феврале 2027 года? Полутеневое лунное затмение в ночь на 21 февраля по Москве. Это полнолуние, а не новолуние.

Полутеневое лунное затмение в ночь на 21 февраля по Москве. Это полнолуние, а не новолуние. Что такое соляр и чем он отличается от гороскопа по знаку? Соляр строят на момент, когда Солнце возвращается в точку рождения. Это личный прогноз на год, а гороскоп по знаку описывает общие тенденции.

Соляр строят на момент, когда Солнце возвращается в точку рождения. Это личный прогноз на год, а гороскоп по знаку описывает общие тенденции. В каком цвете встречать 2027 год Девам? В шоколадном, бежевом или карамельном с красной деталью.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Сергей Трофимов