Что ждёт Деву в 2027 году Красной Огненной Козы: Юпитер в знаке, любовь, таро
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Первая половина 2027 года пройдёт для Дев в тени, зато 26 июля в их знак войдёт Юпитер и откроет новый 12-летний цикл. Life.ru рассказывает, что ждёт Дев в год Красной Огненной Козы, какие месяцы станут удачными и в чём встречать праздник!
Гороскоп Дева 2027: что ждёт женщин и мужчин в год Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Гороскоп Дева 2027 обещает знаку зодиака год из двух половин. До 26 июля рождённые с 23 августа по 22 сентября будут готовиться, отдыхать и спокойно завершать старые дела, а потом Юпитер войдёт в их знак и откроет для знака новый 12-летний цикл роста и удачи. Тем, у кого в Деве асцендент, прогноз тоже стоит прочитать: асцендент в астрологии значит не меньше, чем знак Солнца. Каким был для Девы 2026 год, мы уже рассказывали, а теперь заглядываем на год вперёд.
Каким будет 2027 год для Девы: главное
Первая половина года пройдёт тихо, но не впустую. Юпитер до конца июля находится во Льве, в двенадцатом доме Девы, а это время уединения, отдыха и подготовки. Всё, что Девы успеют обдумать и доделать до лета, станет фундаментом для второй половины. 26 июля Юпитер переходит в знак Девы, и начинается её звёздный час: больше удачи, внимания и сил на новые начинания. Оценки ниже составлены по условной шкале прогноза.
|Сфера
|Оценка 1–5
|Пояснение
|Личный рост
|5
|Юпитер в знаке с 26 июля
|Любовь
|4
|Пик с конца августа до середины сентября
|Работа
|4
|Сильная осень, сдержанная весна
|Деньги
|3
|Март непростой, вторая половина лучше
|Силы и настроение
|3
|Январь и февраль требуют терпения
Юпитер в Деве и затмение: ключевые даты 2027 года
Юпитер в Деве и лунное затмение 2027 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Юпитер, планета удачи и расширения, бывает в знаке зодиака примерно раз в 12 лет, и с 26 июля 2027 года очередь доходит до Девы. Второе важное событие касается самого начала года. В ночь на 21 февраля по московскому времени произойдёт полутеневое лунное затмение в Деве. В поиске его часто называют новолунием 20 февраля, но это ошибка: затмение придётся на полнолуние. Астрологи считают его временем, когда пора отпустить старые обиды и привычки.
- С 10 января по 1 апреля Марс ретрограден, а начинает разворот в Деве
- 6 февраля начинается год Красной Огненной Козы
- В ночь на 21 февраля лунное затмение в Деве
- С 10 июня по 4 июля ретрограден Меркурий, управитель Девы
- 26 июля Юпитер входит в знак Девы
- 2 августа полное солнечное затмение во Льве, в двенадцатом доме Девы
- С 20 августа до середины сентября Венера в Деве
- 31 августа новолуние в Деве
- Весь год Сатурн и Нептун в Овне, а Уран в Близнецах
Год Красной Огненной Козы для Девы
Дева в год Красной Огненной Козы по году рождения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
По китайскому календарю 2027 год начнётся 6 февраля и пройдёт под знаком Красной Огненной Козы, которую иногда называют Овцой: в китайском языке это одно животное. Коза в восточной традиции ценит уют, заботу и красоту, а Огонь добавляет ей решительности. Девам такой характер года понятен: они и сами любят порядок и внимание к мелочам. Удобная деталь: Девы рождаются в конце лета, поэтому их восточный знак всегда совпадает с годом рождения.
|Восточный знак
|Годы рождения
|Тема 2027 года для Девы
|Крыса
|1960, 1972, 1984, 1996, 2008
|Внимательно с партнёрами
|Бык
|1961, 1973, 1985, 1997, 2009
|Год выдержки
|Тигр
|1962, 1974, 1986, 1998, 2010
|Новые знакомства
|Кролик
|1963, 1975, 1987, 1999, 2011
|Спокойный и тёплый год
|Дракон
|1964, 1976, 1988, 2000, 2012
|Сильная вторая половина
|Змея
|1965, 1977, 1989, 2001, 2013
|Учёба и планы
|Лошадь
|1966, 1978, 1990, 2002, 2014
|Поддержка близких
|Коза
|1967, 1979, 1991, 2003, 2015
|Свой год, осторожность
|Обезьяна
|1968, 1980, 1992, 2004, 2016
|Деловые идеи
|Петух
|1969, 1981, 1993, 2005, 2017
|Порядок в финансах
|Собака
|1970, 1982, 1994, 2006, 2018
|Без конфликтов на работе
|Свинья
|1971, 1983, 1995, 2007, 2019
|Уют и семья
Три восточных знака заслуживают особого разговора. Девы, рождённые в год Козы, встречают собственный год, а по китайской традиции он считается непростым, поэтому советуют носить красное и не рисковать без нужды. Для Дев 1967 года символ особенно важен: они родились в год Огненной Козы и встречают 60-летний цикл. Девам-Крысам стоит внимательнее выбирать партнёров, ведь Крыса и Коза считаются неудобной парой. Девы-Драконы почувствуют подъём осенью, когда к ним придёт Юпитер.
Гороскоп на 2027 год Дева-женщина
Гороскоп Дева-женщина на 2027 год Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Что ждёт Деву-женщину в 2027 году? До конца июля стоит заняться собой без суеты: доделать начатое, разобрать завалы дома и в голове, выспаться за прошлые годы и просто побыть с собой. Это время не для громких заявлений, а для тихой подготовки. Зато после 26 июля представительница знака почувствует, что ветер подул в её паруса. Юпитер в знаке подходит для смены имиджа, переезда, учёбы и любых начинаний, о которых она давно мечтала.
Уран весь год находится в десятом доме Девы, который отвечает за карьеру, поэтому на работе возможны неожиданные повороты: новое предложение, смена направления или руководителя. Девам-женщинам стоит быть открытыми к переменам, а не держаться за привычный порядок изо всех сил. Год Козы ценит заботу о близких и уют, и дом в 2027-м станет местом, где Дева набирается сил. Главная ловушка года — стремление сделать всё идеально и в итоге так и не показать результат никому.
Гороскоп на 2027 год Дева-мужчина
Гороскоп Дева-мужчина на 2027 год Огненной Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Для мужчин, рождённых под знаком Девы, год начнётся с испытания терпения. Ретроградный Марс стартует в Деве 10 января, и первые месяцы могут принести задержки, раздражение и необходимость переделывать уже готовое. Важно не срываться на близких и не бросать начатое. С 14 мая Марс возвращается в Деву уже в прямом движении, и энергии станет заметно больше. Летом Юпитер добавит уверенности, а осень окажется лучшим временем для громких профессиональных шагов.
Любовный гороскоп Девы на 2027 год
Любовный гороскоп Девы на 2027 год. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В первой половине года чувства уйдут в тень. Девам захочется больше тишины, книг и уединения, и партнёрам стоит отнестись к этому с пониманием и не принимать на свой счёт. Лунное затмение в феврале поможет отпустить старые обиды и закрыть истории, которые давно тянутся без продолжения. Ретроградный Меркурий с 10 июня по 4 июля советует внимательнее подбирать слова: недосказанность в этот период легко обернётся ссорой на ровном месте.
Главный романтический период наступит в конце августа, когда Венера войдёт в знак Девы, а Юпитер уже будет там. Одиноким представителям знака в этот момент проще всего познакомиться, а парам стоит запланировать совместную поездку или важный разговор о будущем. Новым отношениям лучше дать время, присмотреться друг к другу и не требовать от них идеального старта. Кому из знаков зодиака повезёт в любви в 2027 году Огненной Козы, читайте в сводном гороскопе Life.ru.
Деньги и работа Девы в 2027 году: коротко о главном
Деньги и работа Девы в 2027 году Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Весной с бумагами нужна особая аккуратность: в марте возможна путаница с документами и договорами. С середины мая ситуация выравнивается, а вторая половина года, по прогнозу, станет для Дев самой доходной. Сатурн весь год находится в восьмом доме Девы, поэтому общие деньги и чужие обещания потребуют особой внимательности. Подробности о денежных месяцах собраны в прогнозе на 2027 год о деньгах для всех знаков зодиака.
В работе весна подходит для учёбы и поиска наставника, а август и сентябрь — для собеседований, смены места работы и новой должности. В ноябре и декабре можно говорить о повышении и показывать итоги своих проектов. Главная опасность для Дев в том, чтобы бесконечно шлифовать работу и не показывать её никому, поэтому важно вовремя остановиться. Авторы гороскопа работы и карьеры на 2027 год советуют заранее выбрать момент, когда проект будет считаться готовым.
Гороскоп Девы на 2027 год по месяцам
Гороскоп Девы на 2027 год по месяцам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Год делится на две части, и рубежом становится 26 июля. До этой даты Юпитер находится во Льве, в двенадцатом доме Девы, и месяцы лучше посвятить подготовке, отдыху и завершению старых дел. После неё планета удачи входит в знак Девы, и начинается время активных шагов. В таблице ниже события и советы на каждый месяц, а январь, самый непростой месяц года, мы разобрали отдельно. Он задаёт тон всей первой половине 2027 года.
Январь станет месяцем терпения. 10 января Марс разворачивается в ретроградное движение прямо в знаке Девы, и многие планы начнут буксовать. Раздражение, усталость и желание всё бросить в этот момент вполне естественны, но поддаваться им не стоит. Новогодние каникулы лучше провести спокойно, рядом с близкими, а важные решения отложить на весну. Это хорошее время, чтобы составить список дел на год и разобрать то, что накопилось за 2026-й, от бумаг до шкафов.
|Месяц
|Юпитер
|Событие или фон
|Совет
|Январь
|Во Льве
|С 10-го Марс ретрограден в Деве
|Не спешите с решениями
|Февраль
|Во Льве
|Год Козы, затмение в ночь на 21-е
|Отпустите старое
|Март
|Во Льве
|Путаница с документами
|Перепроверяйте бумаги
|Апрель
|Во Льве
|1-го Марс идёт вперёд
|Учитесь новому
|Май
|Во Льве
|С 14-го Марс в Деве
|Действуйте
|Июнь
|Во Льве
|С 10-го Меркурий ретрограден
|Следите за словами
|Июль
|Во Льве до 26 июля
|26-го Юпитер входит в Деву
|Начинайте новое
|Август
|В Деве
|Затмение 2-го, новолуние 31-го
|Время для любви
|Сентябрь
|В Деве
|Венера и Юпитер в Деве
|Ищите новую работу
|Октябрь
|В Деве
|С 7 по 28-е Меркурий ретрограден
|Не подписывайте в спешке
|Ноябрь
|В Деве
|Удачный фон для работы
|Просите повышения
|Декабрь
|В Деве
|Итоги года
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В чём встречать 2027 год Девам
В чём встречать 2027 год Козы Девам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Главный цвет года Огненной Козы — красный, от алого до винного. Девам как земному знаку больше подойдут спокойные природные тона: шоколадный, бежевый, карамельный. Красный можно добавить одной деталью: помадой, сумочкой или поясом. Женщинам подойдёт брючный костюм или платье благородного оттенка с тонким золотым украшением. Мужчинам подойдёт коричневый пиджак. А какие цвета и образы подойдут в новогоднюю ночь остальным знакам, Life.ru уже разобрал.
Советы астрологов Девам на 2027 год
Советы Девам на 2027 год и карта таро. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
По традиции таро у каждого знака зодиака есть своя карта, и у Девы это «Отшельник». Её мы и предлагаем считать картой года. Отшельник с фонарём идёт своим путём, не торопится и сначала разбирается в себе, а уже потом выходит к людям. Это хорошо описывает 2027 год для Девы: тихая первая половина и уверенный выход к свету во второй. Карта выбрана как символ, а не по результатам гадания. Остальные подсказки на год собраны ниже.
- До 26 июля завершайте старое и не начинайте крупных дел
- В январе и феврале берегите нервы и не спорьте по пустякам
- В июне перепроверяйте сообщения и договоры
- С конца июля смело берите то, что даёт Юпитер
- Показывайте результаты, даже если хочется ещё немного доработать
Частые вопросы (FAQ)
Главные вопросы о гороскопе Девы на 2027 год. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Гороскоп на 2027 год для Дев вызывает много вопросов, особенно о Юпитере в знаке, февральском затмении и о том, чем личный прогноз отличается от общего. Мы собрали пять самых частых вопросов и ответили на них коротко и по существу. Как и весь материал, ответы носят развлекательный характер и не заменяют консультаций со специалистами, если речь идёт о здоровье, деньгах или важных жизненных решениях. Решения в любом случае остаются за вами.
- Что ждёт Деву в 2027 году? Первая половина — подготовка и завершение старого, вторая — рост, удача и новые начинания.
- Что значит Юпитер в Деве с 26 июля 2027 года? Это начало нового 12-летнего цикла, когда удача поддерживает личные планы Дев.
- Что за затмение в Деве в феврале 2027 года? Полутеневое лунное затмение в ночь на 21 февраля по Москве. Это полнолуние, а не новолуние.
- Что такое соляр и чем он отличается от гороскопа по знаку? Соляр строят на момент, когда Солнце возвращается в точку рождения. Это личный прогноз на год, а гороскоп по знаку описывает общие тенденции.
- В каком цвете встречать 2027 год Девам? В шоколадном, бежевом или карамельном с красной деталью.
Для Дев 2027 год похож на долгую подготовку к важному выступлению: первые месяцы уходят на репетиции, зато потом зал будет полным. Не стоит торопить события и расстраиваться из-за медленной весны, ведь главные события начнутся летом. Напомним, что гороскоп носит развлекательный характер и не заменяет советов врача, юриста или финансиста. А чего ждать представителям знака зодиака Овен в 2027 году и что Огненная Коза приготовила Тельцам, читайте в других материалах серии. Мы также рассказали, что в 2027 году ждать Близнецам, Ракам и Девам по гороскопу. Также не забудьте почитать финансовый гороскоп на 2027 год для всех представителей зодиакального круга, гороскоп карьеры в год Козы и любовный гороскоп на 2027 год.
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