Гороскоп карьеры и работы на 2027 год для всех знаков зодиака: профессиональный прогноз в год Козы Оглавление Профессиональный гороскоп на год Красной Огненной Козы Карьерный гороскоп для знака зодиака Овен на год Козы 2027 Профессиональный гороскоп для знака зодиака Телец на 2027 год Гороскоп карьеры для знака зодиака Близнецы на год Козы Гороскоп для знака зодиака Рак на весь 2027 год: карьера Карьерный гороскоп для знака зодиака Лев на год Козы 2027 Профессиональный гороскоп на год Козы для знака зодиака Дева Гороскоп для знака зодиака Весы на год Огненной Козы Профессиональный гороскоп для знака зодиака Скорпион на 2027 год Гороскоп для знака зодиака Стрелец на год Огненной Козы 2027 Гороскоп карьеры для знака зодиака Козерог на весь 2027 год Гороскоп для знака зодиака Водолей на год Огненной Козы 2027 Профессиональный гороскоп на год Козы для знака зодиака Рыбы Когда менять работу, просить повышения и идти на собеседования Какие профессии и сферы подойдут знакам в 2027 году Как использовать гороскоп, не теряя голову? FAQ: Life.ru отвечает на вопросы Гороскоп карьеры и работы на 2027 год для всех знаков зодиака: профессиональный прогноз, лучшие периоды для смены работы, повышения и собеседований. Гороскоп карьеры на 2027 год для всех знаков зодиака: работа, повышение, новые проекты и лучшие периоды года. Обложка © коллаж © Life.ru фото © magnific.com/lookstudio, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

В 2027 году одним захочется выйти из тени, а другим наладить рабочую жизнь без бесконечных авралов. По восточному календарю 6 февраля начнётся год Красной Огненной Козы, которую в народных толкованиях связывают с творчеством и умением ладить с людьми. Life.ru рассказывает, как эти темы перекликаются с профессиональным гороскопом и какие периоды в прогнозе выделяются для карьерных перемен.

Профессиональный гороскоп на год Красной Огненной Козы

Профессиональный гороскоп на 2027 год: как Юпитер, Сатурн и ретроградные планеты задают карьерные темы года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В небесном отделе кадров на 2027 год намечается перестановка. До 26 июля Юпитер будет находиться во Льве, а затем перейдёт в Деву. В астрологической трактовке первую часть года можно посвятить тому, чтобы показать себя. Рассказать о своей работе, представить идею, вспомнить о проекте, который всё никак не дождётся своего часа. После 26 июля вопрос станет практичнее. Красиво выступили, коллеги впечатлились, а кто всё это будет делать?

Переход Юпитера в Деву в этом прогнозе связан с мастерством, рабочим распорядком и вниманием к деталям. Сатурн тем временем весь год остаётся в Овне и словно спрашивает, готовы ли вы отвечать за то, о чём так уверенно говорили на совещании. Сам год Красной Огненной Козы по восточному календарю начнётся 6 февраля. В народных толкованиях Козу связывают с творчеством и умением ладить с людьми. Для рабочей жизни сочетание полезное, особенно если на созвоне опять столкнулись три прекрасные идеи и четыре человека, которые не хотят уступать. При этом восточный символ года и западный прогноз по знакам относятся к разным традициям.

С 10 января по 1 апреля Марс движется ретроградно. В нашей трактовке начало года подходит для разбора накопившихся задач. Возможно, прежде чем торжественно начинать новую рабочую жизнь, захочется разобраться с пятью недоделанными версиями старой.

В нашей трактовке начало года подходит для разбора накопившихся задач. Возможно, прежде чем торжественно начинать новую рабочую жизнь, захочется разобраться с пятью недоделанными версиями старой. 13 апреля Юпитер возвращается к прямому движению. Середина весны, май и начало июня выделяются для знакомств, презентаций и разговоров о следующем карьерном шаге.

Середина весны, май и начало июня выделяются для знакомств, презентаций и разговоров о следующем карьерном шаге. Меркурий будет ретроградным с 9 февраля по 3 марта, с 10 июня по 4 июля и с 7 по 28 октября. В астрологической традиции эти отрезки связывают с уточнением договорённостей и возвращением к прежним обсуждениям. Если бывший коллега спросит, как у вас дела, заодно можно узнать, зачем он интересуется. Возможно, у него появилась подходящая задача. Так кого же звёзды условно приглашают на разговор о повышении, а кому предлагают сначала посмотреть на свой рабочий день?

Карьерный гороскоп для знака зодиака Овен на год Козы 2027

Овен: гороскоп карьеры на 2027 год, прогноз работы, периоды для повышения, новых проектов и собеседований. Фото © Life.ru

Нужно срочно решить проблему? Все уже знают, кому писать. Овны по гороскопу умеют быстро включаться в работу, но в 2027 году может выясниться, что коллеги слишком привыкли к этой замечательной особенности. Пока вы разбираетесь с очередным авралом, собственный проект снова ждёт свободной минуты. Сатурн в вашем знаке зодиака ставит вопрос ребром. Вы хотите руководить своей работой или и дальше будете первым человеком, которому пересылают всё срочное?

С 13 апреля по 9 июня в гороскопе для знака зодиака Овен выделяются разговоры о повышении и презентации собственных идей. Кстати, список задач, выполнение которых уже держится на вас, может оказаться содержательнее любого рассказа о трудолюбии. Август и сентябрь подходят для поиска новой работы. После перехода Юпитера в сектор повседневных обязанностей особенно интересны места, где понятно, кто за что отвечает.

В январе, феврале и марте осторожности потребует желание всех обогнать и закончить неделю ещё к среде. Ноябрь и декабрь выделяются для обучения управлению и знакомства с опытными руководителями. Совет года для знака зодиака Овен: прежде чем спасать очередной проект, проверьте, осталось ли время на ваш собственный. О других темах года читайте в гороскопе для Овна на 2027 год.

Профессиональный гороскоп для знака зодиака Телец на 2027 год

Телец: гороскоп работы на 2027 год, карьерные перемены, творческие проекты и периоды для поиска вакансий. Фото © Life.ru

Люди, рождённые под знаком зодиака Телец, способны долго убеждать себя, что к неудобному графику можно привыкнуть. Но в 2027 году терпение может уступить место простому желанию нормально работать. Юпитер в первой половине года выделяет тему опоры и личного пространства, а Сатурн напоминает о делах, которые давно пора завершить.

Май и начало июня, до 9 числа, в этом гороскопе подходят для поиска работы. Интерес может вызвать удалённая вакансия, небольшая команда или место, до которого не нужно добираться как в отдельную командировку. Август и сентябрь выделяются для творческих проектов и обсуждения новой роли. 26 июля Юпитер переходит в сектор самовыражения, поэтому захочется чаще применять собственные идеи.

Апрель и май подходят для практического обучения и знакомства с людьми вашей специальности. В первом квартале осторожности потребует привычка безропотно доделывать за другими, пока свои планы снова остаются на потом. Совет года для знака зодиака Телец: представьте обычный вторник на новом месте и подумайте, хочется ли вам туда приходить.

Гороскоп карьеры для знака зодиака Близнецы на год Козы

Знак зодиака Близнецы: гороскоп карьеры на 2027 год, профессиональные знакомства, собеседования и развитие новых навыков. Фото © Life.ru

Бывший коллега написал спустя полгода, знакомый позвал на встречу, в отраслевом чате началось интересное обсуждение. Для представителей знака зодиака Близнецы именно с таких мелочей может начаться рабочая история 2027 года. Юпитер в секторе общения выделяет знакомства, обучение и обмен идеями. Но Сатурн в секторе команд сразу уточняет, есть ли у ваших многочисленных контактов продолжение за пределами переписки и взаимных обещаний «обязательно что-нибудь сделать».

С 13 апреля по 9 июня выделяется время для поиска работы и собеседований. Рассказать знакомому о своих планах может оказаться полезнее, чем неделями молча просматривать вакансии. С 5 по 25 июля гороскоп акцентирует разговоры о повышении и представление проекта, в котором уже есть что показать.

Август и сентябрь подходят для углублённого обучения и общения с наставником. А с 10 июня по 4 июля осторожности потребуют параллельные переговоры. Когда в пяти чатах обсуждают похожие задачи, даже Близнецам бывает непросто вспомнить, кому они только что всё пообещали. Совет года для знака зодиака Близнецы: после хорошего разговора оставляйте себе запись, о чём именно удалось договориться.

Гороскоп для знака зодиака Рак на весь 2027 год: карьера

Знак зодиака Рак: гороскоп карьеры на 2027 год, профессиональная репутация, разговоры о повышении и поиск новой работы. Фото © Life.ru

Новичков отправляют к вам, сложные вопросы тоже, а без вашего участия даже простая задача почему-то не двигается. Раки, знакомая картина? В 2027 году профессиональный гороскоп предлагает присмотреться к разнице между вашей должностью и тем, что вы делаете каждый день. Сатурн проходит по сектору карьеры, поэтому важной становится репутация. Возможно, окружающие давно видят в вас опытного специалиста, пока вы сами всё ещё скромно говорите, что просто помогаете.

С 13 апреля по 9 июня выделен период для обсуждения повышения. Уместно вспомнить, какие сложные задачи удалось завершить и чему благодаря вам научились коллеги. Август и сентябрь подходят для собеседований и поиска другого места. Юпитер в секторе общения делает особенно интересными переходы через профессиональные знакомства.

Ноябрь и декабрь выделяются для обучения презентациям, деловой переписке и общения в рабочих группах. В январе, феврале и марте осторожности потребует привычка подтверждать свою полезность ответами на сообщения поздним вечером. Совет года для знака зодиака Рак: расскажите о своей работе так, чтобы за скромным «помогала коллегам» наконец появились конкретные результаты.

Карьерный гороскоп для знака зодиака Лев на год Козы 2027

Знак зодиака Лев: гороскоп работы на 2027 год, новые проекты, собеседования, обучение и возможности карьерного роста. Фото © Life.ru

Львы, до 26 июля Юпитер остаётся в вашем знаке, выделяя инициативу и умение представить себя. Сатурн в секторе образования тем временем интересуется содержанием. Красиво рассказать о проекте приятно, но особенно убедительно это звучит, когда вы хорошо знаете, как он устроен.

С 13 апреля по 9 июня гороскоп выделяет поиск работы и собеседования. Это сюжет про встречу, на которой становится ясно, зачем компании нужны именно ваши навыки. С 5 по 25 июля у представителей знака зодиака Лев на первый план выходят повышение, выступления и проекты, где можно стать заметным представителем команды.

Август и сентябрь подходят для серьёзного обучения и знакомства с сильными специалистами. В период с 10 января по 1 апреля осторожности потребуют споры о том, кому принадлежит главная роль. Совещание всё-таки ограничено по времени, а коллегам ещё нужно обсудить саму задачу. Совет года для знака зодиака Лев: к каждой эффектной презентации держите наготове понятный пример того, что вы уже сделали.

Профессиональный гороскоп на год Козы для знака зодиака Дева

Знак зодиака Дева: гороскоп карьеры на 2027 год, поиск работы, профессиональное развитие и лучшие периоды для повышения. Фото © Life.ru

У Дев наверняка найдётся папка, где лежит почти готовый проект. Осталось совсем немного подправить, перепроверить, посмотреть свежим взглядом и ещё раз подправить. В 2027 году эта история может перерасти в настоящую работу. Пока Юпитер проходит по сектору уединения, первая половина года связана с подготовкой, исследованиями и завершением старых задач. Но после 26 июля планета переходит в ваш знак, и прятаться за бесконечной доработкой станет менее интересно.

Август и сентябрь выделяются для поиска новой работы и собеседований. К этому времени накопленному опыту можно найти более заметное применение. Ноябрь и декабрь в профессиональном гороскопе связаны с обсуждением повышения и представлением результатов проекта. Здесь пригодится способность объяснить, что изменилось благодаря вашему участию.

Апрель и май подходят для обучения и знакомства с наставником. В первом квартале осторожности потребует стремление довести всё до совершенства без единого промежуточного обсуждения. Возможно, коллегам давно достаточно увидеть вашу рабочую версию, чтобы двигаться дальше. Совет года для знака зодиака Дева: назначьте момент, когда проект можно показывать людям, даже если ещё очень хочется переставить запятую.

Гороскоп для знака зодиака Весы на год Огненной Козы

Знак зодиака Весы: гороскоп работы на 2027 год, сотрудничество с коллегами, новые проекты, обучение и смена должности. Фото © Life.ru

На встрече все прекрасно поговорили, поддержали общую идею и разошлись. А вы остались с вопросом, кто теперь будет воплощать прекрасное в жизнь. Представителям знака зодиака Весы в 2027 году может особенно надоесть такое распределение ролей. Юпитер в первой половине года выделяет команды и профессиональные сообщества, а Сатурн в секторе партнёрства добавляет конкретный вопрос. На кого действительно можно рассчитывать, когда разговор доходит до сроков и обязанностей?

С 13 апреля по 9 июня гороскоп выделяет поиск работы через рекомендации и знакомство с будущей командой. С 5 по 25 июля можно вернуться к обсуждению повышения и своей роли в общем проекте. Здесь захочется заранее понять, какие решения будут зависеть от вас и кто готов разделить ответственность.

Август и сентябрь подходят для углублённого обучения и профессиональных знакомств в небольшом кругу. С 7 по 28 октября осторожности потребуют обещания из вежливости. Одно ваше мягкое «постараюсь» окружающие могут услышать как «конечно, всё сделаю к утру». Совет года для знака зодиака Весы: до начала совместной работы проговорите, какую её часть вы действительно готовы взять на себя.

Профессиональный гороскоп для знака зодиака Скорпион на 2027 год

Скорпион: гороскоп карьеры на 2027 год, повышение, управление проектами и периоды для рабочих переговоров. Фото © Life.ru

Вы знаете, где в проекте слабое место, кто из коллег справится со сложным участком и почему прошлый раз всё затянулось. Но когда речь заходит о новой должности, возникает желание сначала ещё немного доказать свою полезность. Носители знака зодиака Скорпион, профессиональный гороскоп на 2027 год предлагает вам посмотреть на эту привычку внимательнее. До 26 июля Юпитер проходит по сектору карьерного статуса, а Сатурн выделяет организацию ежедневной работы. Вопрос года связан с тем, готовы ли вы управлять процессом, который уже хорошо понимаете.

С 13 апреля по 9 июня выделено время для поиска работы и собеседований на более ответственную роль. С 5 по 25 июля гороскоп акцентирует обсуждение повышения и презентации руководству. Полезной темой разговора станет ваш способ справляться с повторяющимися сложностями.

Август и сентябрь подходят для обучения командному управлению и знакомства с профессиональным сообществом. В первом квартале осторожности потребует желание лично проверить каждую мелочь. Коллеги могут уже справляться с более сложными задачами, чем те, которые вы привыкли им доверять. Совет года для знака зодиака Скорпион: покажите команде свой рабочий метод, чтобы он помогал и без вашего постоянного участия.

Гороскоп для знака зодиака Стрелец на год Огненной Козы 2027

Стрелец: гороскоп карьеры на 2027 год, обучение новой профессии, смена работы и обсуждение новой должности. Фото © Life.ru

Рождённые под знаком зодиака Стрелец, ваши знания в 2027 году могут наконец собраться в понятную карьерную историю. В первой половине года Юпитер выделяет образование и обмен опытом, а после 26 июля переходит в сектор профессионального статуса. Сатурн в секторе творчества при этом задаёт неудобный вопрос. Какую из своих идей вы готовы регулярно воплощать, когда первый восторг уже прошёл?

С 13 апреля по 9 июня выделяется период для обучения и знакомства с наставниками. Особенно интересны программы, где можно разобрать собственную рабочую задачу. Август и сентябрь подходят для собеседований, поиска работы и перехода в смежную отрасль. Полученные весной знания могут помочь представить себя в другой роли.

Ноябрь и декабрь гороскоп связывает с обсуждением повышения и защитой проекта. В январе, феврале и марте осторожности потребует желание начать следующую задумку раньше, чем предыдущая обрела хотя бы понятную форму. Совет года для знака зодиака Стрелец: выберите одну идею, результат воплощения которой сможете показать, когда вас спросят, чему вы научились.

Гороскоп карьеры для знака зодиака Козерог на весь 2027 год

Козерог: гороскоп работы на 2027 год, развитие навыков, межотраслевые проекты и профессиональные знакомства. Фото © Life.ru

Пока одни спорят, кто должен передать задачу следующему отделу, Козероги часто уже передают её сами. Так быстрее, понятнее и вроде бы спокойнее. Правда, однажды выясняется, что все вопросы по-прежнему идут к вам, а свободное время куда-то исчезло. В 2027 году Юпитер в первой половине года выделяет совместные ресурсы и сложные процессы. Сатурн в секторе дома добавляет вопрос, сколько места эта работа занимает в вашей обычной жизни.

Апрель и май подходят для обучения новой методике и знакомства со специалистами смежного профиля. Возможно, кто-то давно решает вашу сложную задачу гораздо проще. Август и сентябрь выделяются для поиска работы, в том числе в другой отрасли или команде с межрегиональными проектами.

Ноябрь и декабрь связаны с обсуждением повышения и представлением совместного проекта. С 10 июня по 4 июля осторожности потребуют ситуации, когда каждый уверен, что следующий шаг уже делает другой человек. Именно так небольшая пауза иногда превращается в бесконечную переписку. Совет года для знака зодиака Козерог: закладывайте в план время на передачу задач, чтобы они действительно переходили к следующему участнику.

Гороскоп для знака зодиака Водолей на год Огненной Козы 2027

Водолей: гороскоп карьеры на 2027 год, поиск работы, деловые партнёры, собеседования и совместные проекты. Фото © Life.ru

Водолеям по гороскопу в 2027 году захочется внимательнее выбирать людей для совместной работы. Юпитер в секторе партнёрства выделяет сотрудничество, а Сатурн в секторе общения помогает рассмотреть, насколько понятно участники объясняют друг другу свои ожидания.

С 13 апреля по 9 июня гороскоп выделяет поиск работы, собеседования и знакомство с будущими коллегами. На такой встрече особенно интересно услышать, как устроена работа команды на практике. С 5 по 25 июля на первый план выходят разговоры о новой должности и совместном проекте, где ваши идеи найдут конкретное применение.

Август и сентябрь подходят для освоения сложного инструмента и общения с узкими специалистами. С 9 февраля по 3 марта осторожности потребует уверенность, что собеседник уже понял весь замысел. Возможно, он пока только запомнил красивое название. Совет года для знака зодиака Водолей: попросите участников описать будущий результат и посмотрите, совпадают ли ваши представления.

Профессиональный гороскоп на год Козы для знака зодиака Рыбы

Гороскоп карьеры на 2027 год по знакам зодиака: таблица периодов для смены работы, повышения и обучения. Фото © Life.ru

Вы согласились помочь коллеге, потом быстро поправить чужую задачу, а свою работу опять оставили на вечер. Рождённым под знаком зодиака Рыбы в 2027 году эта схема может окончательно надоесть. Юпитер в первой половине года проходит по сектору повседневного труда, поэтому в гороскопе выделяются рабочие привычки и прикладное мастерство. Сатурн в секторе личных навыков добавляет тему самооценки. Возможно, вы умеете гораздо больше, чем следует из привычного рассказа «да я там понемногу всем помогаю».

С 13 апреля по 9 июня выделяется время для поиска работы и собеседований. Интересно место, где ваши сильные стороны найдут понятное применение и не потеряются среди бесконечных мелких поручений. Август и сентябрь подходят для обсуждения повышения и совместных проектов. Юпитер в секторе партнёрства выделяет сотрудничество с конкретным человеком или небольшой командой.

Ноябрь и декабрь подходят для обучения переговорам и профессиональных знакомств через практику. В первом квартале осторожности потребует привычка соглашаться раньше, чем вы посмотрели на собственный список дел. Совет года для знака зодиака Рыбы: вспомните, какие задачи вы уверенно решаете сами, и включите именно их в рассказ о своём опыте.

Когда менять работу, просить повышения и идти на собеседования

Гороскоп карьеры на 2027 год по знакам зодиака: таблица периодов для смены работы, повышения и обучения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Допустим, со своей главной рабочей темой вы определились. Теперь хочется понять, когда обновлять резюме, договариваться о встрече и показывать проект, который слишком долго лежит в папке. В этом гороскопе выделяются два общих отрезка. Первый начинается после разворота Юпитера 13 апреля и продолжается до летней ретроградности Меркурия, которая стартует 10 июня. Второй приходится на август и сентябрь, когда Юпитер уже находится в Деве.

При этом у каждого знака свой сюжет. Пока одним интересно попробовать новую роль, другие заняты обучением или хотят наконец закончить общее дело. Поэтому даты в таблице относятся к разным карьерным задачам. Это условно благоприятные периоды развлекательного прогноза, которые удобно использовать как повод подумать о планах. Переносить хорошее собеседование только потому, что оно не попало в таблицу, не нужно.

Какие профессии и сферы подойдут знакам в 2027 году

Профессии по знакам зодиака на 2027 год: какие направления работы выделяет профессиональный гороскоп. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С направлением тоже бывает непросто. Особенно когда вы хорошо умеете делать свою работу, но уже не очень понимаете, хочется ли заниматься ею дальше. Гороскоп предлагает несколько тем для размышления. Возможно, среди них найдётся знакомая задача, которую вы давно хотели попробовать в другой роли. Проверять эту симпатию лучше на практике, знакомясь с профессией и людьми, которые в ней работают. Ещё одну подборку Life.ru публиковал в материале о том, какие профессии традиционно связывают с разными знаками зодиака. Главное, чтобы за симпатичным описанием нашлась работа, которая вам действительно интересна. Даже если по гороскопу она полагается соседнему знаку.

Как использовать гороскоп, не теряя голову?

Как использовать гороскоп работы на 2027 год: планирование карьеры, обновление резюме, обучение и отпуск. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Прочитать красивый прогноз всегда приятно, особенно если вашему знаку обещают интересный проект, а вы как раз третий месяц думаете, как о нём заговорить. Но между мыслью «мне бы что-нибудь изменить» и реальными переменами обычно есть несколько вполне земных шагов.

Откройте своё резюме. Вполне возможно, человек из этого документа давно отстал от вас настоящего. Вспомните новые задачи, проекты и инструменты, которыми уже научились пользоваться.

Вполне возможно, человек из этого документа давно отстал от вас настоящего. Вспомните новые задачи, проекты и инструменты, которыми уже научились пользоваться. Назовите, чего вам хочется. Другая должность, интересная специализация, спокойный график и работа ближе к дому предполагают разные планы. За общим «всё надоело» иногда прячется одна вполне конкретная проблема.

Другая должность, интересная специализация, спокойный график и работа ближе к дому предполагают разные планы. За общим «всё надоело» иногда прячется одна вполне конкретная проблема. Посмотрите на расписание. Обучение, отпуск и большой проект приятно планировать так, чтобы они не пытались занять одну неделю. С датами поможет производственный календарь на 2027 год.

Обучение, отпуск и большой проект приятно планировать так, чтобы они не пытались занять одну неделю. С датами поможет производственный календарь на 2027 год. Изучите само предложение. Как устроена команда, что предстоит делать, кто принимает решения? Ответы пригодятся гораздо больше, чем попытка угадать, понравилась ли ваша кандидатура Юпитеру.

FAQ: Life.ru отвечает на вопросы

Когда начинается год Красной Огненной Козы? 6 февраля 2027 года по китайскому лунно-солнечному календарю. До этого продолжается год Огненной Лошади. Поэтому 1 января можно открыть новый ежедневник и строить планы, а смена восточного символа случится чуть позже.

В какой период лучше менять работу в 2027 году по гороскопу? Для многих знаков в этом прогнозе выделяются середина апреля, май и начало июня, а также август и сентябрь. Но подходящая вакансия может появиться и в любой другой месяц. Если содержание работы вам интересно, знакомство с компанией имеет смысл независимо от астрологического календаря.

Какой знак зодиака получит повышение в 2027 году? По солнечному знаку этого предсказать нельзя. В нашем гороскопе карьерная тема особенно заметна у Скорпионов в первой половине года и у Стрельцов после 26 июля. У Раков она связана с Сатурном в секторе профессионального статуса. Всем остальным тоже можно рассказать руководителю о своих результатах, разрешение планет для такого разговора не требуется.

Влияет ли ретроградный Меркурий на собеседования? Доказанной связи между его движением и результатом интервью нет. В астрологической традиции ретроградность связывают с пересмотром договорённостей и возвращением к прежним темам. На практике внимательно прочитать приглашение, уточнить время и подготовить примеры работы полезно и тогда, когда Меркурий движется прямо.

Можно ли принимать решения о работе по гороскопу? Гороскоп может подсказать тему для размышления. Например, почему вас так задел абзац про чужие задачи или обрадовала мысль о новой специальности. А выбирать конкретное место стоит с учётом своего опыта, обязанностей, графика и жизненных обстоятельств. Звёзды вряд ли знают, сколько вам ехать до офиса.

А вы чего ждёте от работы в 2027 году? Новой должности, интересного проекта или вечера, в котором никто не пишет «есть минутка»? Поделитесь в комментариях. А если хотите заглянуть и в другие сферы жизни, Life.ru уже подготовил общий гороскоп на 2027 год и рассказал, что год Огненной Козы может принести в любви.

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Авторы Софья Кузнецова