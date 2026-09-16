Чудом увернулся: Водитель вышел поставить знак на МКАД, когда в его авто влетела машина

Водитель чудом избежал наезда после аварийной остановки на МКАД. Мужчина вышел на проезжую часть, чтобы поставить знак аварийной остановки, и успел отскочить перед тем, как в его машину влетел другой автомобиль, сообщает Дептранс.

Водитель чудом успел отскочить от летевшей в него машины на МКАД. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

ДТП произошло около 23:55 на внешней стороне 62-го километра МКАД. Неисправная машина остановилась в четвёртой полосе движения.

Спустя некоторое время в неё врезалась легковушка. После столкновения один из автомобилей опрокинулся. По предварительным данным Дептранса, в аварии никто не пострадал. На месте работали оперативные службы, движение впоследствии восстановили.

В ведомстве напомнили, что останавливаться непосредственно в полосе на МКАД крайне опасно. Если неисправная машина ещё способна двигаться, водителям рекомендуют по возможности добраться до правого края дороги или съехать в безопасное место.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей аварии на МКАД, когда водители вышли установить знак аварийной остановки. Перед этим два автомобиля столкнулись и остановились на проезжей части. Пока их водители находились рядом с машинами, в них на скорости врезался третий автомобиль — один человек погиб, ещё один оказался в больнице.