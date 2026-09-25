Чужой кошелёк покоя не даёт: Россияне раскрыли, за чьими тратами следят

Семь из десяти россиян замечают, сколько окружающие платят за свои покупки. Больше всего интерес вызывают расходы на недвижимость, путешествия и автомобили, следует из исследования платёжного сервиса «Апельсин», результаты которого оказались в распоряжении Life.ru.

На стоимость чужих приобретений обращает внимание 71% опрошенных. Большинство из них — 58% — интересуются ценой время от времени, когда видят что-то дорогое или необычное. Ещё 13% следят за такими тратами постоянно.

Главным предметом любопытства оказалась недвижимость: её стоимость хотят знать 69% россиян. Почти столько же респондентов интересуются расходами других людей на путешествия — 68%. За ценами на автомобили следят 56% опрошенных, на одежду и обувь — 41%, а на технику — 39%.

Если цена покупки неизвестна, 34% россиян ищут её в интернете. Ещё 31% пытаются определить стоимость самостоятельно, например по бренду, а 13% спрашивают владельца напрямую. Узнав сумму, 31% сравнивают её со своими обычными расходами на похожие вещи. Каждый четвёртый задумывается, не купить ли себе то же самое, а 11% обсуждают чужую покупку с другими людьми.

Особенно заметную реакцию вызывают приобретения в день начала продаж. Если знакомый переплатил за новинку, 38% россиян не понимают, зачем было отдавать больше, когда можно немного подождать и найти товар дешевле. Ещё 25% хотят выяснить, какую именно сумму человек переплатил.

К открытым разговорам о деньгах россияне относятся неоднозначно. Для 34% сведения о стоимости чужих покупок полезны, поскольку позволяют лучше ориентироваться в реальных ценах. При этом 31% видят в таких рассказах хвастовство и попытку произвести впечатление, а 21% воспринимают откровенность о расходах как знак доверия. Рассказывая о собственных покупках, 47% округляют цену, 31% называют точную сумму, а 11% стараются перевести разговор на другую тему.

Цена полученного подарка также влияет на дальнейшее поведение. В ответ 39% опрошенных стараются выбрать для человека презент примерно на такую же сумму. Ещё 21% готовы потратить больше, чтобы впечатлить получателя.

Чаще всего россияне наблюдают за расходами друзей — об этом сообщили 61% респондентов. Траты родственников интересуют 55%, знакомых — 46%, коллег — 35%, а знаменитостей — 21%. Любопытство распространяется и на прошлые отношения: 23% случайно узнавали, сколько нынешние или бывшие партнёры тратили на своих предыдущих возлюбленных, а 13% специально задавали такие вопросы.

Ранее исследование показало, что почти половина россиян избавляется от ненужных подарков. Более 35% опрошенных передаривают полученные вещи, а 51,34% оставляют их в шкафу «на всякий случай». При этом 52% тратят на один подарок не более пяти тысяч рублей, а 63% покупают презенты за несколько недель до события.