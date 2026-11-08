Около 61% россиян старше 45 лет не проходят регулярные профилактические обследования и обращаются к врачам преимущественно при появлении недомогания. При этом только 35% граждан этой возрастной группы ежегодно проверяют здоровье по ОМС, а ещё 4% предпочитают частные клиники. Об этом пишут газета «Известия».

В исследовании приняли участие более шести тысяч человек из 37 российских городов. Наиболее ответственно к профилактике относятся жители Ижевска и Казани. Самые низкие показатели зафиксировали в Дагестане, где, согласно результатам опроса, 86% респондентов старшего возраста обращаются к медикам только при ухудшении самочувствия.

Заведующая отделением превентивной медицины клиник «Будь Здоров» Татьяна Гвинтовкина объяснила, что многие люди старшего поколения не привыкли регулярно заботиться о здоровье. Они воспринимают обследование как потерю времени, опасаются услышать серьёзный диагноз или понести значительные расходы на лечение.

Между тем ряд опасных заболеваний способен годами развиваться практически без симптомов. В их числе гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и некоторые виды рака. Врачи предупреждают, что отсутствие жалоб не означает отсутствия болезни, а позднее выявление патологий значительно осложняет лечение.

Дополнительными причинами отказа от диспансеризации становятся страх оказаться обузой для родственников, привычка списывать тревожные симптомы на возраст и трудности с записью к специалистам. По словам психологов, некоторые пожилые люди также испытывают сложности с использованием электронных сервисов поликлиник.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова напомнила, что профилактический осмотр можно проходить ежегодно, а диспансеризацию — раз в три года с 18 до 39 лет и каждый год начиная с 40 лет. Обследования доступны бесплатно по полису ОМС. Для жителей отдалённых населённых пунктов организуют выездные осмотры с помощью мобильных медицинских комплексов.