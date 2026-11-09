Собственный огород, несколько кур и выращивание зелени дома могут сократить расходы семьи из четырёх человек примерно на 30–40 тысяч рублей в год. В удачном сценарии экономия способна доходить до 60–80 тысяч, рассказал Life.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Михаил Хачатурян.

Основную выгоду, по расчётам экономиста, способен принести огород площадью четыре–шесть соток. Картофель, морковь, свёкла, капуста, лук, огурцы, помидоры, кабачки и зелень могут заместить магазинные покупки примерно на 39 тысяч рублей за год.

Однако эту сумму нельзя считать чистой экономией. Семье придётся покупать семена и рассаду, удобрения, оплачивать воду и учитывать износ садового инвентаря. Хачатурян оценивает такие расходы примерно в 12–14 тысяч рублей за сезон. В результате чистая выгода от огорода может составить порядка 25–27 тысяч рублей в год.

Ещё несколько тысяч способен сэкономить небольшой курятник. По расчётам эксперта, шесть несушек потребляют около 270 килограммов корма в год. Вместе с добавками, подстилкой и другими расходами содержание птицы обойдётся примерно в 9,6 тысячи рублей.

При этом около тысячи яиц, которые семья могла бы купить в магазине за 10–11 тысяч рублей, куры способны обеспечить самостоятельно. С учётом возможности использовать более дешёвое зерно, огородные отходы и получать мясо от старых несушек общий эффект эксперт оценивает примерно в 4–5 тысяч рублей в год.

Ещё 5–8 тысяч рублей потенциальной экономии могут дать зелень, салаты и редис, выращенные на подоконнике или балконе. Однако здесь тоже есть расходы на грунт, семена, фитолампы и электричество.

«Потенциал для экономии есть, но итоговая цифра очень индивидуальна — и иногда после вычета всех затрат выгода оказывается скромнее, чем кажется на первый взгляд», — отметил Хачатурян.

Особенно это касается первого сезона: на инвентарь, обустройство курятника, теплицу и освещение может дополнительно уйти 15–30 тысяч рублей. По оценке экономиста, первоначальные вложения обычно окупаются за два–три сезона.

В благоприятном сценарии — при участке около восьми соток, теплице, хорошем урожае и небольших потерях — экономия может достигать 60–80 тысяч рублей за год. При этом главный финансовый эффект дают не самые дешёвые овощи вроде картофеля, а зелень, огурцы и томаты, которые заметно дороже обходятся в рознице.

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