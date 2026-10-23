Дачникам объяснили, почему нельзя самовольно спиливать дерево соседа
Эксперт Поздняков: Мешающее дерево соседа нельзя спиливать самовольно
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Даже повреждённый забор не даёт права самовольно спилить соседское дерево, предупредил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. За уничтожение или повреждение чужих насаждений можно понести ответственность и получить требование возместить ущерб.
По его словам, если ветви нависают над участком, ломают ограждение или угрожают его разрушить, владелец вправе потребовать устранить проблему. Специалист посоветовал сначала собрать доказательства: сделать фотографии и видео, составить акт со свидетелями, а при необходимости получить заключение о состоянии дерева и забора.
Затем следует направить соседу письменную претензию с конкретным сроком для обрезки ветвей, удаления дерева или ремонта ограждения. Если договориться не получится, спор можно передать в суд. Требовать устранения препятствий в пользовании участком позволяет статья 304 ГК РФ, а возмещения причинённого вреда — статья 1064.
Дополнительным аргументом могут стать нарушения нормативных расстояний между деревьями и границей участка. Такие отступы регулируются строительными и санитарными нормами, заключил собеседник RT.
Ранее дачников предупредили, что суд может обязать их снести забор за свой счёт, если ограждение нарушает установленные требования и права соседей. Конкретные ограничения зависят от статуса земли и местных правил.