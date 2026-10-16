Забор раздора: Дачников предупредили о нормах при установке ограждения на участке

Дачника могут обязать за свой счёт снести забор, который нарушает установленные требования и права соседей, предупредил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. По его словам, поводом для обращения в суд может стать, например, затенение соседнего участка.

Требования к ограждению зависят от статуса земли. Для участков под ИЖС ограничения по высоте могут устанавливать региональные и муниципальные документы: правила землепользования и застройки или благоустройства.

В садоводческом товариществе возможность установки другого типа ограждения или отказа от него эксперт связал с письменным согласием соседей, согласованным с правлением. Глухие заборы со стороны улиц и проездов допускаются по решению общего собрания членов товарищества.

Отдельного штрафа за высоту или тип забора в КоАП России нет. Однако захват чужой земли при его установке грозит гражданину штрафом в размере 1–1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее пяти тысяч рублей. Если стоимость не определена, взыскание составит от пяти до десяти тысяч рублей, пояснил собеседник RT.