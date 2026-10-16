Забор раздора: Дачников предупредили о нормах при установке ограждения на участке
Эксперт Машаров: Дачника могут обязать снести забор при несоблюдении норм
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Дачника могут обязать за свой счёт снести забор, который нарушает установленные требования и права соседей, предупредил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. По его словам, поводом для обращения в суд может стать, например, затенение соседнего участка.
Требования к ограждению зависят от статуса земли. Для участков под ИЖС ограничения по высоте могут устанавливать региональные и муниципальные документы: правила землепользования и застройки или благоустройства.
В садоводческом товариществе возможность установки другого типа ограждения или отказа от него эксперт связал с письменным согласием соседей, согласованным с правлением. Глухие заборы со стороны улиц и проездов допускаются по решению общего собрания членов товарищества.
Отдельного штрафа за высоту или тип забора в КоАП России нет. Однако захват чужой земли при его установке грозит гражданину штрафом в размере 1–1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее пяти тысяч рублей. Если стоимость не определена, взыскание составит от пяти до десяти тысяч рублей, пояснил собеседник RT.
Ранее юрист назвал распространённые ошибки при наследовании дачи. Среди них — неоформленные документы на имущество и устные договорённости между наследниками. Специалист напомнил, что возможность разделить участок зависит от категории земли, разрешённого использования и действующих норм.