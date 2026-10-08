В Госдуме объяснили, как дачникам получить скидку до 30% на свет

Владельцы дач могут платить за электричество на 30% меньше, если в их регионе действует соответствующая льгота. Чтобы проверить право на скидку, нужно уточнить местный тариф и запросить у энергосбытовой компании обоснование начислений. Такой совет ТАСС дал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Согласно постановлению Правительства № 1178, для садоводческих товариществ предусмотрен понижающий коэффициент от 0,7 до 1. При минимальном значении стоимость киловатт-часа сокращается почти на треть, а при максимальном никакой экономии нет. Конкретные условия определяют региональные власти.

Однако некоторые собственники теряют преимущество после заключения прямого договора с поставщиком электроэнергии. Сохранить льготную ставку в таком случае можно, если человек подпадает под региональные правила для сельских жителей либо проживает в доме со стационарной электроплитой или электроотоплением, наличие которых подтверждено документами.

ФАС подготовила проект, позволяющий распространить коэффициенты СНТ на садоводов с индивидуальными договорами. Предполагается, что способ расчётов и расположение товарищества больше не будут влиять на применение скидки. Пока эти изменения остаются предложением.

Гаврилов считает, что новые правила необходимо распространить на всех владельцев участков, включая сезонных дачников и граждан, не вступивших в товарищество. Депутат также предлагает закрепить коэффициент 0,7 на весь год. Особенно актуальным вопрос становится перед зимой для домов с электрическим отоплением.

Если право на снижение цены связано с оборудованием жилья, энергосбыту потребуется представить технический паспорт или другие подтверждающие документы. При возникновении спора парламентарий рекомендует обращаться в региональный тарифный орган либо территориальное управление ФАС.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке изменений для владельцев СНТ. Тогда Гаврилов оценивал возможную экономию примерно в 25%, уточняя, что послабления должны касаться исключительно бытового потребления, а не коммерческой деятельности. Позднее депутат Алексей Говырин объяснил, как вернуть переплату за последние три года, если установленный в регионе льготный коэффициент неправомерно не применялся. Для перерасчёта собственнику необходимо подтвердить основания для использования более выгодной ставки.