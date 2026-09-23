Далеко-далеко на лугу пасутся? Учёный рассказал, сколько ест мамонт и почему он может быть дешевле коровы

Развитие генной инженерии позволяет предположить, что в будущем мамонтов не только можно будет возродить, но и разводить почти как коров. Такой сценарий в беседе с Life.ru допустил эксперт III Международного симпозиума «Создавая будущее», научный руководитель проекта Всемирного центра мамонта Альберт Протопопов.

«Успехи в генной инженерии и биотехнологиях дают надежду, что в будущем и мамонтов можно будет купить», — сказал учёный.

Однако потенциальному владельцу такого животного пришлось бы считаться с весьма внушительным аппетитом. По оценке Протопопова, мамонты могли потреблять до 300 килограммов травы в сутки. При этом содержание древнего гиганта, как ни парадоксально, теоретически может оказаться дешевле стойлового содержания крупного рогатого скота.

«Учитывая то, что зимой мамонты будут на свободном выпасе, их содержание будет дешевле, чем у коров в стойле», — считает собеседник Life.ru.

Протопопов связывает возможность появления таких животных с дальнейшим развитием технологий восстановления генома. По его словам, российским исследователям для этой работы особенно важны образцы из вечной мерзлоты Якутии, где древние ткани сохраняются лучше всего.

Полное интервью с Альбертом Протопоповым читайте на Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал о планах создать животное с ключевыми признаками шерстистого мамонта и о том, как может выглядеть такой «мамонтёнок». Специалисты подчёркивали, что речь идёт не о буквальной копии вымершего вида, а о генетически изменённом родственнике современного слона.