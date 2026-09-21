«Дамполяд» из эфира: «Жужжалка» заговорила после двух недель молчания

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», передала первое за две недели голосовое сообщение. В эфире прозвучало слово «Дамполяд», сообщает ресурс «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

Передачу зафиксировали 21 сентября в 18:33 мск. Полностью сообщение звучало так: «НЖТИ 76146 ДАМПОЛЯД 8138 4105».

Большую часть времени станция транслирует на коротких волнах повторяющийся жужжащий сигнал, за который и получила одно из своих неофициальных названий. Периодически его прерывают голосовые передачи с комбинациями букв, цифр и необычных слов.

Назначение УВБ-76 и смысл передаваемых комбинаций официально не раскрываются. Поэтому связывать появление отдельных кодовых слов с конкретными событиями оснований нет.

До этого голосовые сообщения УВБ-76 фиксировали 7 сентября. Тогда в эфире прозвучали, в частности, кодовые слова «Героический», «Благовест» и «Анодолюэс».