«Дамполяд» из эфира: «Жужжалка» заговорила после двух недель молчания
УВБ-76 впервые за две недели передала слово «Дамполяд»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», передала первое за две недели голосовое сообщение. В эфире прозвучало слово «Дамполяд», сообщает ресурс «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.
Передачу зафиксировали 21 сентября в 18:33 мск. Полностью сообщение звучало так: «НЖТИ 76146 ДАМПОЛЯД 8138 4105».
Большую часть времени станция транслирует на коротких волнах повторяющийся жужжащий сигнал, за который и получила одно из своих неофициальных названий. Периодически его прерывают голосовые передачи с комбинациями букв, цифр и необычных слов.
Назначение УВБ-76 и смысл передаваемых комбинаций официально не раскрываются. Поэтому связывать появление отдельных кодовых слов с конкретными событиями оснований нет.
До этого голосовые сообщения УВБ-76 фиксировали 7 сентября. Тогда в эфире прозвучали, в частности, кодовые слова «Героический», «Благовест» и «Анодолюэс».
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