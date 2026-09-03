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Опубликовано 3 сентября, 15:07

Бабкин хламозюзя, органичный бодокур? «Жужжалка» передала новый шифр

В эфире радио Судного дня прозвучали три новых сообщения

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» и «Радио Судного дня», 3 сентября вновь вышла в эфир с голосовыми сообщениями. Об этом сообщает ресурс «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

В 17:14 мск в эфире прозвучала комбинация: «НЖТИ 08360 ХЛАМОЗЮЗЯ 2745 8292». По данным наблюдателей, она стала уже третьим сообщением за день. Ранее сеегодня станция передала слова «БАБКИН», «ОРГАНИЧНЫЙ» и «БОДОКУРД».

Радио Судного дня вышло в эфир с шифрограммами трижды за утро 24 августа
Радио Судного дня вышло в эфир с шифрограммами трижды за утро 24 августа

Недавно УВБ-76 возобновила активность после трёхдневной паузы, передав в общей сложности 25 сообщений. Большую часть времени радиостанция транслирует на коротких волнах монотонный повторяющийся звук, благодаря которому получила прозвище «Жужжалка». Периодически сигнал прерывается голосовыми передачами, содержащими отдельные слова, позывные и последовательности цифр.

Назначение станции и смысл звучащих в эфире кодовых комбинаций официально не раскрываются. Распространенная версия о связи УВБ-76 с системой ядерного сдерживания, из-за которой ее называют «Радио Судного дня», также не получила официального подтверждения.

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Николь Вербер
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