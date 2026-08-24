Радио Судного дня вышло в эфир с шифрограммами трижды за утро 24 августа

Таинственная радиостанция «УВБ-76», которую называют «Жужжалкой» или Радио Судного дня, неожиданно трижды вышла в эфир за сегодняшнее утро — в 6:08, 7:01 и 8:00 по московскому времени. В каждом сеансе передавали зашифрованные наборы букв и цифр, а также странные слова – «Мыловар», «Должностной», «Белокурый» и «Шкеторинг».

«Cообщение за сегодня 24.08.26 06:08 МСК. 65ВУ И8М7 74532 74422 МЫЛОВАР 8647 4248 ДОЛЖНОСТНОЙ 8335 5541 <...> 2-е сообщение за сегодня 24.08.26 07:01 65ВУ И8М7 34307 04003 БЕЛОКУРЫЙ 3795 7827 <...> 3-е сообщение за сегодня 24.08.26 08:00 65ВУ И8М7 19438 33148 ШКЕТОРИНГ 8348 6225», — сказано в публикациях.

Обычно эта станция просто издаёт жужжащий звук, и подобные активности происходят редко, поэтому их всегда замечают и обсуждают в сети.

Пару дней назад, 10 августа, на радиостанции УВБ-76, которую называют «Радио Судного дня» или «Жужжалка», зафиксировали новое кодовое слово. Сообщение прозвучало в 10:57 утра по Москве. В эфире передали загадочное слово «ПАЗОГИК». Что оно означает — неизвестно.