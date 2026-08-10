«Пазогик» в эфире: Радио Судного дня снова передало странный код
В эфире радио Судного дня прозвучало новое кодовое сообщение «Пазогик»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как «Радио Судного дня» и «Жужжалка», 10 августа зафиксировали новое кодовое сообщение. Эфирная передача прозвучала в 10:57 мск.
В эфире передали загадочное «ПАЗОГИК».
УВБ-76, известная как «Жужжалка» или радиостанция Судного дня, — это коротковолновый передатчик, работающий на частоте 4625 кГц. Предполагается, что он непрерывно функционирует с середины 1970-х годов. Основную часть эфира занимает монотонный жужжащий звук, который периодически прерывается голосовыми сообщениями, состоящими из цифровых последовательностей и кодовых фраз на русском языке. Власти не раскрывают назначение этой станции. Исследователи считают, что она может быть частью военной системы связи, передающей зашифрованные команды. Существует распространённая теория о её связи с системой автоматического ответного ядерного удара «Периметр», но документальных подтверждений этому нет, и специалисты относят её к категории городских легенд.
Ранее в эфире УВБ-76, известной как «Жужжалка», зафиксировали девять новых сообщений. Радиостанция передала слова «Дояропух», «Гиджак», «Монархист», «Пухокорм», «Градосбег», «Взяточница», «Сексофат» и другие, последнее сообщение прозвучало в 16:43 мск.
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