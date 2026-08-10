«Пазогик» в эфире: Радио Судного дня снова передало странный код

УВБ-76, известная как «Жужжалка» или радиостанция Судного дня, — это коротковолновый передатчик, работающий на частоте 4625 кГц. Предполагается, что он непрерывно функционирует с середины 1970-х годов. Основную часть эфира занимает монотонный жужжащий звук, который периодически прерывается голосовыми сообщениями, состоящими из цифровых последовательностей и кодовых фраз на русском языке. Власти не раскрывают назначение этой станции. Исследователи считают, что она может быть частью военной системы связи, передающей зашифрованные команды. Существует распространённая теория о её связи с системой автоматического ответного ядерного удара «Периметр», но документальных подтверждений этому нет, и специалисты относят её к категории городских легенд.