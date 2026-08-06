В эфире радио Судного дня случился «казус»

Таинственная радиостанция, которую в СМИ называют «Судного дня», снова вышла на связь после нескольких дней молчания. Передатчик выдал в эфир необычный набор слов: «казус», «лисолаос», «знакосруб», «канокбит», «декогерб», «бретонский», «крабонаст».

Значение переданного сообщения пока остаётся неизвестным. Эксперты не исключают, что это может быть шифр, технический сбой или часть военных учений.

Радиостанция известна своей таинственностью и нерегулярными выходами в эфир. Её происхождение и назначение до сих пор вызывают споры среди специалистов.

Ранее «Жужжалка» передала сразу девять сообщений с набором странных кодовых фраз. Примерно в 12:20 мск из динамиков УВБ-76 впервые прозвучало слово «Дояропух», после чего передатчик выдал серию парных шифровок. Среди них были «Гиджак» и «Монархист», затем «Пухокорм» и «Градосбег», а завершили список «Взяточница» с «Сексофатом».