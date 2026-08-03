«Ракамафо» на минималках? «Жужжалка» снова ожила и выдала загадочное «аракокапо»

Таинственная радиостанция «Судного дня» снова вышла на связь после нескольких дней молчания. На этот раз загадочный передатчик выдал в эфир слово «аракокапо», которое уже успело привлечь внимание слушателей. Сигнал от известной как «Жужжалка» радиостанции зафиксировали 3 августа. Запись появилась в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который следит за активностью загадочного передатчика.

Необычное слово «аракокапо» прозвучало в эфире около 15:38 по московскому времени. Из-за звучания оно сразу вызвало ассоциации у некоторых слушателей с легендарным «Ракамафо» — искажённой фразой из песни «Freestyler» группы Bomfunk MC's. До появления «аракокапо» передатчик несколько дней сохранял молчание.

Ранее 30 июля загадочная «Жужжалка» передала сразу девять сообщений с набором странных кодовых фраз. Первым в эфире около 12:20 по московскому времени прозвучало слово «Дояропух». Затем передатчик начал выдавать пары сообщений: среди них оказались «Гиджак» и «Монархист», «Пухокорм» и «Градосбег», а также «Взяточница» и «Сексофат».