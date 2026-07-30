Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 12:03

«ДОЯРОПУХ» вышел в эфир: «Жужжалка Судного дня» передала новый шифр

«Жужжалка» передала сообщение с кодовым словом «ДОЯРОПУХ»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», передала новое закодированное сообщение. Оно прозвучало 30 июля в 12:20 по московскому времени.

В эфире продиктовали комбинацию: «НЖТИ 99068 ДОЯРОПУХ 8714 9689». Передачу зафиксировал канал, отслеживающий активность загадочной радиочастоты. Значение кодового слова и последовательностей цифр неизвестно.

Загадочный врач-индус появился в новых сообщениях радио Судного дня
Загадочный врач-индус появился в новых сообщениях радио Судного дня

УВБ-76 круглосуточно работает на частоте 4625 кГц. Большую часть времени в эфире звучит характерный повторяющийся сигнал, который периодически прерывается голосовыми сообщениями на русском языке.

«НЖТИ» используется в передачах станции как коллективный позывной с конца 2020 года. Профильный мониторинговый проект Priyom относит «Жужжалку» к российской военной сети связи, однако содержание отдельных шифров публично не раскрывается.

Радио Судного «разгневалось» новой шифровкой, но не сказало, из-за чего
Радио Судного «разгневалось» новой шифровкой, но не сказало, из-за чего

Прозвище «Радио Судного дня» связано с популярными версиями о возможном отношении станции к системе ответного ядерного удара. Официальных подтверждений этой теории нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar