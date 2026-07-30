«ДОЯРОПУХ» вышел в эфир: «Жужжалка Судного дня» передала новый шифр

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», передала новое закодированное сообщение. Оно прозвучало 30 июля в 12:20 по московскому времени.

В эфире продиктовали комбинацию: «НЖТИ 99068 ДОЯРОПУХ 8714 9689». Передачу зафиксировал канал, отслеживающий активность загадочной радиочастоты. Значение кодового слова и последовательностей цифр неизвестно.

УВБ-76 круглосуточно работает на частоте 4625 кГц. Большую часть времени в эфире звучит характерный повторяющийся сигнал, который периодически прерывается голосовыми сообщениями на русском языке.

«НЖТИ» используется в передачах станции как коллективный позывной с конца 2020 года. Профильный мониторинговый проект Priyom относит «Жужжалку» к российской военной сети связи, однако содержание отдельных шифров публично не раскрывается.

Прозвище «Радио Судного дня» связано с популярными версиями о возможном отношении станции к системе ответного ядерного удара. Официальных подтверждений этой теории нет.