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20 июля, 10:12

Радио Судного «разгневалось» новой шифровкой, но не сказало, из-за чего

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Enrique Ramos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Enrique Ramos

Загадочная радиостанция Судного дня, или в простонародье «Жужжалка», вышла в эфир после молчания в течение нескольких дней. Информацию публикует телеграм-канал, отслеживающий её активность.

«НЖТИ 25430 АРАКОГНЕВ 5911 5050», — сказано в послании. Теперь любители тайн пытаются понять, на кого «гневается» жужжалка.

«Мнемоника» в эфире: «Радио Судного дня» снова передало странный код
«Мнемоника» в эфире: «Радио Судного дня» снова передало странный код

Пару дней назад российская радиостанция УВБ-76 вновь привлекла внимание общественности нестандартным выходом в эфир. На этот раз прозвучало загадочное слово «плугопони», что вызвало новый виток обсуждений среди наблюдателей за этим феноменом.

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Татьяна Миссуми
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