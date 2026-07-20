Радио Судного «разгневалось» новой шифровкой, но не сказало, из-за чего
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Загадочная радиостанция Судного дня, или в простонародье «Жужжалка», вышла в эфир после молчания в течение нескольких дней. Информацию публикует телеграм-канал, отслеживающий её активность.
«НЖТИ 25430 АРАКОГНЕВ 5911 5050», — сказано в послании. Теперь любители тайн пытаются понять, на кого «гневается» жужжалка.
Пару дней назад российская радиостанция УВБ-76 вновь привлекла внимание общественности нестандартным выходом в эфир. На этот раз прозвучало загадочное слово «плугопони», что вызвало новый виток обсуждений среди наблюдателей за этим феноменом.
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