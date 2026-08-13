Радио Судного дня передало в эфир слово «выродок» — уже 4-е сообщение за день

Легендарная радиостанция УВБ-76, которую в народе называют «Жужжалкой», передала новое зашифрованное сообщение. Сигнал зафиксировали 13 августа в 13:52 по Москве.

В эфире прозвучала голосовая команда: «НЖТИ 92731 ВЫРОДОК 2282 9382». Сегодня, 13 августа, также радиостанция публиковала и другие слова, например, «расценка», «звукошнек» и «бурохиос».

Станция работает непрерывно с 1970-х годов, но её назначение до сих пор остаётся загадкой. Кому она принадлежит, официально не сообщается. Постоянный гул в эфире лишь изредка прерывается такими зашифрованными фразами.

Пару дней назад, 10 августа, на радиостанции УВБ-76, которую называют «Радио Судного дня» или «Жужжалка», зафиксировали новое кодовое слово. Сообщение прозвучало в 10:57 утра по Москве. В эфире передали загадочное слово «ПАЗОГИК». Что оно означает — неизвестно.